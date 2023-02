Hace unas semanas Michelle Rodríguez protagonizó la portada de Marie Claire para demostrar que los estándares de moda son solo eso y que cualquier persona puede triunfar y estar en una importante publicación, sin embargo, en redes sociales muchas personas criticaron a la actriz.

Tras lo sucedido y que la comediante saliera a dar mensajes a favor del body positive y que otras famosas salieran en su defensa por los comentarios de gordofobia que estaba recibiendo Michelle Rodríguez, es ahora ella quien sale a hablar sobre la polémica que generó la portada de revista en la que apareció.

En una entrevista con varios medios, Michelle Rodríguez señaló que las cientos de críticas que recibió hace unos días sí la afectaron, pero también se dio cuenta que la gordofobia es un problema que afecta a varias personas. “Somos personas y estamos vulnerables ante los comentarios. Cualquiera que reciba un comentario ofensivo puede sentirse vulnerable, más bien está preguntarle a los demás si les está afectando esto porque se ha hecho tan grande que no sólo es de mí, es de muchísima gente y que a todos nos toca y deberíamos cuestionarlo todos”, declaró.

La actriz dijo que no le sorprende que la gordofobia sea un tema que cause controversia, pero ella está haciendo lo mejor para transmitir mensajes con amor a pesar de las críticas. “Desgraciadamente no me sorprende que sea un tema controversia porque nos cuesta trabajo hablar de las cosas que tenemos que hablar, y si se está hablando, que hablemos de la mejor manera, amorosa y amable y que nuestro trabajo, nuestro arte, nuestras palabras, acciones, nuestra creatividad siga siendo nuestra mejor trinchera y sigamos diciendo lo que tenemos que decir y si no, lo cantamos”, añadió.

Finalmente le cuestionaron sobre los comentarios que hace años recibió Yuridia por parte de los conductores de Ventaneando, quienes criticaron su peso. Ante esto, Michelle Rodríguez expresó que un día le gustaría conocer a la cantante. “No he buscado a Yuridia, no la conozco, me encantaría compartir con ella alguna vez desde nuestra trinchera, cantando, siendo artistas, provocando sensaciones, sentimientos en la gente y si nuestro arte puede transformar, pues que lo haga”, indicó.