Definitivamente, la noche de los Premios Lo Nuestro estuvo llena de sorpresas, no solo musicales y fashionistas con todo el glamour que se vivió en la alfombra magenta, sino también con noticias que dejaron a todos con la boca abierta, y que nadie vió venir. De nueva cuenta, el vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz anuncia divorcio y genera controversia.

Sin que nadie lo imaginara y muy sin novedad, Eduin Caz se refirió a la madre de sus hijos, Daisy Anahy, que hasta hace unos días parecía estar junto a él, como su “exesposa”, justo cuando era entrevistado por los medios al recoger los galardones que se llevaron esa noche.

“Se los quisiera dedicar a mi exesposa que ha sido un gran pilar en mi vida y se merece estos premios, entonces estos premios también son para ella. Siempre te voy a amar chiquita preciosa”, expresó creando desconcierto.

De inmediato, los comentarios y reacciones por parte de los internautas no se hicieron esperar. No obstante, hubo también quien consideró que únicamente se trata de publicidad, o bien, sarcasmo hacia todos aquellos que han especulado el fin de su relación. Otros más, aseguraron que se trata de la promoción de una nueva canción, aunque ellos no han aclarado nada, hasta el momento.

Recordemos que hace algunas semanas el intérprete de “Ya supérame” y “En tu perra vida” anunció la próxima llegada de su tercer hijo, y en los últimos días han evidenciado a través de sus redes sociales algunos momentos especiales juntos, como la celebración de revelación del sexo del bebé (es una niña), así como el festejo del Día de San Valentín, entre otros.

Asimismo, la propia Daisy Anahy publicó la noche del jueves mientras se llevaban a cabo la entrega de los Premios Lo Nuestro, un video desde su casa muy atenta a la presentación de Grupo Firme, con un mensaje de apoyo. “Grupo Firme siempre dándolo todo, muchas felicidades”, expresó.

Sea como sea, su los internautas no perdonaron y le llovieron críticas a Eduin Caz, pues, para ser una simple broma, la consideraron de muy mal gusto. Y en caso de que sea verdad, consideran que no era la manera de hacer el anuncio frente a toda la prensa.