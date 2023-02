Erika Buenfil expresó todo su apoyo y solidaridad a su amiga Andrea Legarreta en estos momentos complicados por los que está pasando luego de anunciar su separación de Erik Rubín, tras más de 20 años de matrimonio.

Aunque señaló que no es la persona indicada para hablar del tema, afirmó que está dispuesta para escucharla si es que necesita desahogarse sobre este tema doloroso de su vida amorosa.

“Yo no soy quién para opinar de absolutamente nada, yo lo único que quiero decir es que yo estoy con Andrea, con Erik, con los dos, las decisiones que hayan tomado no me importan, qué bueno que están bien… Creo que fue una decisión tomada del corazón para estar bien ellos, que están bien, un abrazo y que este proceso que no es fácil, pase rápido”, señaló dentro de una camioneta al salir de las instalaciones de Televisa San Ángel.

La protagonista de la telenovela Perdona nuestros pecados afirmó que cualquier ruptura sea de una pareja de famosos o no, siempre impacta, sobre todo cuando es una relación tan larga. “Lo hizo de una manera muy elegante y sin decirle a nadie, ella lo comparte, un abrazo y aquí estamos de oreja para el día que quiera”, mencionó Buenfil a los medios de comunicación.

Al preguntarle si considera que las relaciones de muchos años se pueden convertir en algo cotidiano respondió que no puede opinar porque ha tenido noviazgos largos, pero nunca se ha casado. Pero dijo que su hermana tiene 40 años de casada, en contraste tiene familiares y conocidos cercanos que no duran ni cinco años. “La relación de pareja sigue siendo un misterio para todos, por más bien que estés, de repente puede pasar algo que termina o no. Felicidades a quienes duran y un abrazo a quienes no, yo creo que es mejor estar en paz si ya no estás a gusto”, señaló.

El hecho de ser una figura pública y tener que dar explicaciones de su vida privada, considera que es algo “dificilísimo”. Son momentos que para ella son complicados, porque ellos como famosos tienen sus propios conflictos y a veces no los quieren compartir, pero de repente alguien se entera y lo cuenta, provocando dolor.

“Es difícil porque nuestro compromiso es dar la explicación hasta donde nosotros queramos, pero no ahondar en eso una y otra vez porque cada vez que uno habla lastima, yo lo he vivido, situaciones personales que se trataba cuando yo era mamá, era horrible, ya nos acostumbramos, aunque no es fácil”, opinó.