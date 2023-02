Los mensajes de Shakira respecto su rompimiento con el exfutbolista Gerard Piqué no paran. En un principio, “Monotonía” acaparó el primer lugar en reproducciones de Spotify, y comenzado el 2023, el segundo bombazo llegó con “Shakira: Bizarrap Music Session #53”, que actualmente cuenta con más de 335 millones de reproducciones en la plataforma.

En aquella colaboración junto al productor y DJ argentino, Shakira no se guardó nada e hizo referencias a los nombres de Piqué y Clara Chía, su nueva pareja. Sin embargo llegó la hora de un nuevo tema, esta vez de la mano de una amiga y compatriota, Karol G, quien pese a que mencionó en entrevista que el mismo no está dedicado a alguien específico, parece que es todo lo contrario.

En la nueva canción, titulada “TQG”, Karol G es quien toma la batuta, pues forma parte de su nuevo disco, por lo toda la primera estrofa es para “La Bichota”, quien comienza recordando que los vacíos no se llenan con otra persona, pues sería igual a querer maquillar una herida. Pero lo que de verdad parece referirse a situaciones personales es la parte que entona Shakira, particularmente el coro.

“Tu quieres volver, se te nota. Espérame ahí, que no soy idiota. Se te olvidó que estoy en otra y que te quedó grande la Bichota”, dice una parte de la canción. Pero antes, en la segunda estrofa del tema, Shakira, reconoce que le dolió lo que vivió con Piqué, pero actualmente ya lo ha superado: “Hasta la vida me mejoró, por aquí ya no eres bienvenido, y lo que tu novia me tiró, eso no da ni rabia, yo me río, yo me río”.

En otra parte, da a entender que Piqué aún la sigue buscando, y además aclara que el motivo de su separación no fue la monotonía, como remarcó en su colaboración con Rauw Alejandro: “Quieres volver, ya lo suponía, dándole ‘like’ a la foto mía. Tú buscando por fuera la comida, yo diciendo que fue monotonía. Te ves feliz con tu nueva vida, pero si ella supiera que me buscas todavía”.

Un tema que busca, como la colaboración con Bizarrap, que más mujeres se sientan identificadas, pero que además continúa con la trama que desató la separación, pues no dejó pasar la oportunidad de recordar que, además de que las mujeres ya no se encuentran vulneradas económicamente, sigue aprovechando su auge para crear ganancias con sus canciones.

“No tengo tiempo pa’ lo que no aporte, yo cambié mi norte, haciendo dinero como deporte. Estoy más dura, dicen los reportes”, expresa la barranquillera. Y al final las dos artistas se juntan para enviar un mensaje: “Te quiero mucho, pero ‘TQG’ (te quedé grande)”.