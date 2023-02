Marrufo propone dramaturgia inmersiva

Proyecto beneficiado por el Programa de Estímulos a la Creación y al Desarrollo Artístico Coahuila 2021, en el área de dramaturgia.a

Una de las variantes dentro de las artes escénicas es el llamado teatro ciego, el cual consiste en representar una historia en total obscuridad, priorizando sonidos y olores, creando una sensación cinestésica entre los espectadores.

Bajo esa premisa surgió Una dramaturgia a ciegas, proyecto con el que Estefanía Marrufo fue seleccionada para el Programa de Estímulos a la Creación y al Desarrollo Artístico (Pecda) Coahuila 2021, en la categoría de Jóvenes Creadores, en el área de dramaturgia.

Como parte del teatro ciego y con técnicas del teatro íntimo, la artista escribe, basada en la poética de la ceguera y la oscuridad, otra especie de narrativa que no es muy popular en el país.

Su proyecto trata de adentrar a cualquier tipo de audiencia ante una serie de hechos históricos selectos a través de tres obras sugeridas Mi piel amarilla, Zona del silencio y El fonógrafo, textos dirigidos a las infancias, adolescencias y adultos mayores, respectivamente.

Marrufo señala que las relaciones sociales le apasionan, pero desgraciadamente están desquebrajadas, son conflictivas o están en constante pugna, y por ello consideró poner en escena temas que tiendan a resolver un conflicto, “a lo mejor no en un sentido macropolítico, pero sí micro”.

Dicho proyecto, del cual se desprendió el “Taller de teatro incluyente”, en conjunto con la asociación que apoya a personas con discapacidad visual Ver Contigo (2022), se originó a partir de una consulta en redes sociales, cuando en un rato de búsqueda la también socióloga entró a una cuenta de teatro argentino que se llama Teatro Ciego, el cual era teatro inmersivo, en completa oscuridad.

“Desde las redes sociales sabía que existía algo que era una teatralidad oscura, es decir prescindir completamente de la luz y que ahí se llevaban a cabo las historias. Para mí todo resultaba muy impresionante y ya cuando estuve en Argentina por un intercambio con la universidad fui a ver una de esas obras, la verdad es que me generó muchas sensaciones y me dije, yo quiero replicar esto, y a partir de ahí me intereso que otras personas pudieran tener una experiencia así de estimulante”, señaló.

Desde 2005, Marrufo ha participado como actriz en alrededor de 25 montajes de producción regional, entre los que se encuentra Valentina y la sombra del diablo, de Verónica Maldonado, mismo que participó en el Programa de Prevención Social al Delito (Subsemun); Una noche en el Continental, de Enrique Esquivel, y El viaje de Ulises, en donde actúo y fungió como gestora para acceder al Programa Nacional de Teatro Escolar Coahuila 2018. Ese año también se desarrolló como coordinadora de Artes Escénicas del Instituto Municipal de Cultura y Educación, puesto en el que planeó, promovió y ejecutó talleres, convocatorias y funciones de teatro y danza.

En 2021 fundó Lola Mar, junto a Enrique Esquivel, un adoratorio teatral que busca explorar espacios no convencionales para presentar obras teatrales, preferentemente al aire libre.