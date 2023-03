Luego de haber estado trabajando en TV Azteca, Adal Ramones regresó a Televisa para conducir el reality show llamado Mi famoso y yo, que se emitirá los domingos.

En la entrevista que le hicieron en el programa Hoy, donde recibió varios comentarios ácidos por parte de Galilea Montijo y Paul Stanley por irse a trabajar con el mayor competidor de Televisa, el conductor contó cómo fue su recibimiento.

Adal Ramones relató que accedió a la empresa con su viejo gafete: “Entré por la puerta dos, porque me dicen ‘oye, Adal, tienes que venir a hacerte el gafete’, y ya les dije que tenía el viejito, pasé mi número y me dijeron que estaba activado”.

A lo que Galilea Montijo le replicó: “Mi amor, pues estás con los padres de la tecnología, ¿dónde andabas chambeando”.

Habló sobre su regreso

La salida de Adal Ramones de Televisa no fue algo que tomaron muy bien algunos ejecutivos y, de hecho, en su tan “esperado” regreso se notó que todavía quedaban personas con resentimiento.

El exconductor de Otro rollo dio a entender en su entrevista que fue muy consciente de ello, al decir que el actual presidente del Consejo de Administración de Grupo Televisa no lo reconoció cuando ingresó a las instalaciones de la televisora de San Ángel.

“Entré y fue de ‘¡wow!’. Fue bonito, llegué y veo a Emilio y a Bernardo, no me reconocieron, nadie me saludó, ojalá que ahorita me reciban”, expresó Adal Ramones, lo que generó una evidente incomodidad entre los conductores. Después añadió: “Me vi en el gafete y ni yo me reconocí. Pero, bueno, muy feliz y muy contento de estar de regreso en Televisa. Es más, ¡nunca me fui!”.

Algunos usuarios han comentado en las redes sociales que el ácido recibimiento en el programa Hoy puede haber sido una orden de los ejecutivos para darle a entender a Adal Ramones que todavía no estaba completamente “perdonado”.