La grafóloga más famosa de México, Maryfer Centeno, hizo una fuerte confesión a través de redes sociales luego de abrir su corazón a sus miles de seguidores. La experta en lenguaje corporal se sinceró con sus seguidores al explicar que el inicio de este 2023 la sorprendió con un delicado diagnóstico, por lo que se ha enfrentado a unas semanas muy duras.

La integrante del programa matutino de Televisa Hoy confesó que padece gastroenteritis, algo que la hará retirarse por un tiempo de sus actividades laborales porque debe estar en reposo durante algunos días. “Estoy enferma de gastroenteritis. Después de semanas rudas, esto debe ser el mensaje de descansar un poco. A veces es necesario ponerse como prioridad. Hoy mi cuerpo me lo demanda. Los quiero mucho”, escribió la famosa a través de la plataforma de Twitter.

Rápidamente, los fanáticos de Maryfer se solidarizaron con ella y dejaron comentarios de buenos deseos y pronta recuperación por los difíciles momentos que ha atravesado desde que inició el año. “Te mando un abrazo y que mejores pronto”. “Busca aceite de limón, toma 10 gotas en agua, dentro de un caballito tequilero, 15 minutos antes de tus 3 alimentos. Mejorarás bastante”. “Pronta recuperación, te queremos aquí en Laredo, Texas”, fueron algunos de los mensajes.

Centeno sufrió la lamentable pérdida de la abuela de su esposo, algo que le dolió mucho por la cercanía que tenía con ella, pues la considerada como su propia abuela. “Hoy mi abuelita… Sé que era abuelita de Carlos, pero hace 14 años la vida me regaló en ella una abuelita y me tomó como su nieta. Nunca hizo diferencia, me enseñaba sus recetas, poníamos el arbolito… Hoy descansó. Te amamos”, fueron las palabras con las que se despidió en aquel entonces.

Pero eso no fue todo, pues la grafóloga estuvo en el ojo del huracán por haber protagonizado una fuerte pelea con Niurka Marcos en plena transmisión en vivo del programa de Adela Micha en Youtube, La Saga.