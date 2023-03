Yadhira Carrillo, famosa actriz mexicana, lució decepcionada luego de que su esposo, el abogado Juan Collado, no salió de prisión como ella esperaba, el martes 28 de febrero, luego de que se dio a conocer la noticia de una presunta exoneración de Collado.

En un encuentro con los medios de comunicación a las afueras del Reclusorio Norte de la Ciudad de México, la actriz ofreció una breve entrevista en la que se notó decepcionada de que no fuera liberado su esposo ya que ella esperaba irse con él ese mismo día a su casa.

Yadhira expresó que espera que su esposo sea liberado lo más pronto posible y detalló que tras visitar a Juan Collado y contarle todo lo que estaba pasando afuera, él se quedó impresionado por su presunta exoneración, ya que no sabía nada del tema.

“Él no sabía qué estaba pasando. Le conté, le platiqué. Le dije ‘¿qué sigue?, ¿ya nos vamos?, ¿en cuánto tiempo nos vamos?’. Me dijo ‘tiene que haber algún procedimiento, tenemos que confiar en las autoridades, confiar en la buena fe de la Procuraduría’”, expresó la actriz.

Asimismo, Carrillo confirmó que la tarde del martes 28 de febrero, su esposo no salió de la cárcel, aunque ella esperaba poder llevárselo ese mismo día a su casa. “Yo ya me imaginaba que iba a llevármelo de la mano, pero aquí estamos aún esperando el momento. No (hoy no va a salir). Yo le dije ‘voy a esperar aquí hasta que salgas y llevarte a la casa’, y me dijo ‘no, nena, te vas a la casa, por favor. Yo te voy a estar llamando. Mantente alerta’”, apuntó.

La actriz finalizó asegurando que había sido un día de muchas emociones al saber que su esposo habría sido exonerado desde hace dos años. “No puedo ni hablar”, reveló. “Estoy muy emocionada y estoy aquí esperando”.