Yahir reaccionó a las polémicas declaraciones de Yuridia, exintegrante de La Academia, quien aseguró que había cámaras en las regaderas del reality. El cantante desmintió las declaraciones de Yuridia, la cual respaldó Jolette.

En entrevista con el programa Chismorreo el famoso recordó su paso por la primera generación del programa de TV Azteca. Yahir desmintió las declaraciones de Yuridia y Jolette e indicó que él nunca se dio cuenta de que había cámaras en las regaderas. El cantante y actor explicó que su intención no era dejar en mal a sus colegas, sin embargo, mencionó que en su generación no se percató de que hubiera cámaras en las regaderas.

“No, yo nunca he sabido que en mi generación, no sé, no. Nunca entré a los baños de otras generaciones; cuando yo estuve ahí seis meses en mi generación, no hubo nunca”, explicó el concursante de la primera generación de La Academia.

Posteriormente, el intérprete de “La locura” comentó que en los espejos de los lavabos era el único lugar en donde había cámaras y que todos sus compañeros tenían conocimiento de eso. “Había en el espejo del lavabo, ahí sí había y lo sabíamos, pero no, en la regadera no había”, explicó.

Yahir reiteró que entre todos los compañeros de su generación “tienen un amor enorme con la producción”. Además, aseguró: “Yo nunca he escuchado nunca una falta de respeto hacia mis compañeras o algo, y créeme que si yo hubiera oído algo así, yo hubiera brincado”.