Recientemente se supo que Bruce Willis padece demencia frontotemporal. Ahora, Vadhir Derbez, hijo de Eugenio Derbez, reveló que notó algunos problemas del actor de 67 años cuando grabó la película Elefante Blanco en 2022.

Fue a mediados de febrero del 2023 cuando Demi Moore dio a conocer que su exesposo tiene la enfermedad. Esto fue meses después de que se comunicara que padecía afasia. “La condición de Bruce ha progresado y ahora tenemos un diagnóstico más específico: demencia frontotemporal (conocida como FTD). Desafortunadamente, los desafíos con la comunicación son sólo uno de los síntomas de la enfermedad que enfrenta Bruce”, se lee en el texto compartido por Moore.

Triste

Ante este panorama, en un encuentro con la prensa, Vadhir Derbez contó que cuando grabó Elefante Blanco, supo que Bruce Willis no estaba del todo bien. “Yo sí noté en set ciertas cosas… Me tocó un par de días que yo sí sentí como ‘¿por qué está trabajando?’. Ya sabes... Es muy triste lo que le está pasando a él y a toda su familia, siento que esas cosas son muy fuertes, ni me lo imagino y ni me lo quiero imaginar”, indicó.