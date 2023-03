La novia de Luis Miguel es considerada una de las mujeres más sofisticadas de toda España. En su país no solo es una famosa empresaria, sino que además es una socialité. Es su profesión como diseñadora de modas uno de los rubros en donde más popular se ha tornado en el ambiente de la alta sociedad.

Pero ahora, Paloma Cuevas acaba de sumar un nuevo negocio a su vida. Ella acaba de lanzar una línea de indumentaria muy elegante junto a una reconocida diseñadora de la ciudad en donde ella nació. Rosa Clará es una firma internacional de mucho prestigio que ahora incluirá una cápsula de la novia de “El Sol”. Fue en el marco de la inauguración de un nuevo local que dio los detalles.

En esta oportunidad, la colección de Paloma Cuevas llevará el nombre de #PalomaCuevasxRosaClara. “Gracias una vez más, por hacer realidad tu nueva tienda en mi adorada Córdoba, la ciudad que atesora los recuerdos de mi infancia”, sostuvo la empresaria posando junto a su amiga diseñadora y algunos de los diseños de la línea. “El trabajo en equipo hace que los sueños se cumplan”.

Sin embargo, hubo un detalle que llamó la atención de los seguidores de Luis Miguel y su novia. Sucede que Rosa Clará presentó toda una colección de vestidos de novias y de fiesta para este 2023. Lo que llevó a que muchas especularan con que tal vez el nuevo negocio de Paloma Cuevas sea el lugar en donde ella ya posó sus ojos para elegir el suyo.

Si bien Paloma Cuevas y Luis Miguel no podrán pasar por la iglesia, no se descarta la posibilidad de una boda legal. Sucede que la empresaria ya dio el “sí quiero” ante Dios cuando se casó con su primer marido y con quien estuvo más de dos décadas en pareja. La nulidad eclesiástica no se le concedería porque el motivo de su divorcio no está contemplado dentro de estas excepciones.