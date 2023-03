Llegó a HBO Max la serie Mariachis, motivo por el cual se realizó una premier con alfombra morada previa en Reforma 222, un evento que cobró mucho significado para el actor y productor Toño Mauri, porque compartió que debido al problema de salud que enfrentó hace más de un año, pensó que no llegaría a ver este momento.

“Empezamos mi hijo Antonio y yo a darle forma a Mariachis, para prepararla y poderla vender, entonces yo me enfermé, estuve pasando por una etapa muy difícil, pero todo el tiempo que yo estuve enfermo Antonio aprovechó para terminarla, cuando desperté de un coma muy largo y estaba más consciente, llegó y me dijo que me tenía una noticia, que ya había vendido la serie a HBO. Dios nos dio la oportunidad primero de hacerla, después que yo pudiera estar ahí y por último el haber juntado un gran equipo, un elenco maravilloso y que han hecho una serie linda”, expresó Toño Mauri.

Para Antonio Mauri fue todo un triunfo concretar el proyecto de Mariachis, porque había comenzado con los preparativos para su rodaje antes de la pandemia, contando con el respaldo de su padre Toño Mauri, pero cuando este enfermó de covid-19 y se hizo necesario un trasplante doble de pulmón, todo tuvo que parar y esperar al resultado.

“Fue muy especial cuando se volvió a integrar al equipo y al terminar la grabación me puse a pensar que casi se lo pierde, por eso es una bendición haber podido hacerla con él y le da más emoción el poder estrenarla”, expresó Mauri. “Doy gracias a Dios todos los días y a mi donador, por haberme dado este regalo de vida”.

El productor comentó que mucho de lo que su hijo vivió con él, mientras estaba enfermo, lo plasmó en esta serie y dio como resultado un punto de vista distinto de la historia, pero también los hizo ver que esta era la clase de historias que querían contar, porque no les gusta el tema de la violencia o el sexo explícito, sino el dar mensajes positivos.

Un proyecto con corazón

Por la alfombra morada que tuvo la premier de Mariachis, desfiló el elenco de la serie encabezado por Pedro Fernández, quien iba elegantemente vestido con un traje gris y sorprendiendo por lo bien que se ve a sus 53 años.

“Yo creo que la estabilidad emocional, la felicidad de un ser humano tiene mucho que ver en la forma en que te ves y te ven los demás, yo estoy contento, feliz con lo que realizó, sigo pensando que tengo un gran compromiso con el público que tiene a bien seguir mi carrera desde hace mucho años, eso me ilusiona, me entusiasma y me hace sentir muy bien”, dijo Pedro Fernández.

Mariachis aborda la historia de Rosendo Cuevas, un mariachi que sufre la repentina aparición del Alzheimer, haciendo que olvide los últimos 30 años de su vida. Es entonces cuando su familia tiene que sacarlo adelante y mantenerse unida, mientras un secreto del pasado amenaza con revelarse.

Pedro explicó que para realizar el papel de Rosendo se documentó mucho acerca de la enfermedad, además de conocer el testimonio de amigos cercanos que están pasando por esta situación con esta enfermedad, y aunque la serie no trata de aleccionar acerca de este padecimiento sino el retratar la unión de una familia, para el cantante era importante realizar un buen trabajo.

Quien dijo sentirse muy emocionada con este proyecto fue Consuelo Duval, ya que representa el primer drama que realiza para una plataforma y aseguró estar muy orgullosa de su participación, sobre todo porque logró con ayuda del director Hammudi Al-Rahmoun Font, que su personaje de Lucía, quien es esposa del protagonista, no se pareciera en nada a los personajes en los cuales el público está acostumbrado a verla.