En redes sociales se difundió un video donde se observa al líder de Sonido Pirata, Julián Ramírez, siendo acorralado por un hombre, quien estuvo a punto de agredirlo en un baile en Puebla.

Por medio de Youtube, República Sonidera TV El Canal de los Bailes compartió el video donde se aprecia a un hombre encarando al “Pirata”, con actitud amenazante y lenguaje altisonante. Esto se debió a que le reclamó por presuntamente no cumplir con un evento acordado para un familiar suyo. En el video aparece la quinceañera a la que Julián Ramírez supuestamente defraudó.

Asegura que no hubo contratación

Julián Ramírez afirmó que jamás lo contrataron. “Yo voy y les tocó sin ningún problema, pero no me contrataron, a mí no me contrataron, de verdad. Vamos a seguir bailando con mis amigos. Nunca le he quedado mal a nadie, de verdad, en buena onda, sin que se me enojen. Vamos a echarle”, explicó.

Usuarios reaccionan en redes

Usuarios de la red social se manifestaron al respecto. “Por este tipo de gente, se tiene que poner una valla para que no se acerquen e insulten al sonidero”. “Mis respetos para ‘Pirata’”. “Ábrelo a la jodida, no debes dejar que se acerque la gente que trae otras intenciones o esta borracha o drogada”, son algunos comentarios de internautas.