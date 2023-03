Gloria Trevi nuevamente está dando de qué hablar luego de que en las últimas horas su nombre se volviera tendencia en Twitter por una petición que se hizo en la plataforma change.org para que no se lleve a cabo el concierto que tiene agendado el próximo 19 de marzo en el Auditorio Nacional.

Josefina Saldaña, una de las firmantes y generadoras de la petición, argumenta que la famosa se sigue burlando de sus víctimas, mujeres que fueron abusadas por Sergio Andrade, su otrora manager.

“Las mujeres no podemos permitir que los artistas sigan aprovechándose de su fama para lastimarnos, es por ello que es inconcebible que Gloria Trevi siga libre e impune, no solo eso, si no que siga dando conciertos pisoteando a sus víctimas, recordemos que está enfrentando nuevas acusaciones en Estados Unidos”, se lee en la primera parte de dicha petición que ya suma casi 5 mil firmas.

En el documento, que fue publicado hace unos días, se muestran un viejo video en el que Trevi y Andrade están siendo entrevistados y supuestamente la cantante defiende a Sergio de los señalamientos de una periodista.

“La sociedad se ha dejado engañar, pues Gloria Trevi se ha disfrazado incluso de feminista haciendo himnos y se ha olvidado de su pasado a lado de Sergio Andrade, en el cual explotaba a menores de edad y era parte de una cadena de trata de blancas. Se dice víctima, pero siempre ha defendido a Sergio Andrade”, se lee en la petición.

En el escrito de la plataforma se menciona que en 2022 el cantante Édgar Oceransky, acusado de acoso sexual, finalmente no se presentó en este recinto capitalino por la presión que se ejerció en su momento.