De nuevo el nombre de Alfredo Adame inunda Twitter con “memes” y comentarios, por sus recientes declaraciones sobre su excompañera Andrea Legarreta, con quien trabajó en Hoy y a quien culpa por su salida del matutino de Televisa.

Por esta razón, y desde hace años, Adame habla mal de la conductora cada vez que puede, la insulta y hasta ha asegurado que tiene una relación con un ejecutivo de la empresa. Adame le ha externado los peores de sus deseos, como lo hizo recientemente cuando fue cuestionado sobre lo que opinaba sobre la separación de la conductora y Erik Rubín.

“Ni modo, así son las cosas. Como público me vale madres. A mí Andrea Legarreta me vale madres. Erik Rubín es un tipo al cual estimo mucho, es un tipo muy talentoso, muy buena persona, gente muy padre. La otra no me interesa en lo más mínimo”, contestó el actor hace unos días.

Hace tres años se armó una polémica por las fuertes declaraciones que hizo Adame en contra de Legarreta. En aquella ocasión, ella se defendió públicamente y anunció acciones legales en su contra, además de que pidió un alto a la violencia en contra de las mujeres.