Alejandra Ley se considera una mujer que nunca se queda callada cuando necesita hablar de temas que le interesan; uno de ellos es el de la gordofobia, que en fechas recientes ha estado en tendencia luego de que la cantante Yuridia aseguró que Pati Chapoy la llamó “gorda”.

“Es hermoso que estemos trayendo este tema a la mesa porque hay quienes tienen la osadía de soltar comentarios discriminatorios, que muchos les aplauden”, dijo Ley durante la presentación de la telenovela Eternamente amándonos.

“La cultura de la cancelación no creo que lleve a algún lado, pero sí hay que hablar de estos temas porque los chistes donde se ríe un solo lado y la otra parte sufre no es gracioso, hacen daño a la sociedad”, añadió.

En la telenovela producida por Silvia Cano, la actriz interpreta el personaje de Felipa, una cocinera a la que le encanta el chisme. Ley aseguró que también le gusta el chisme pues es lo que más ama en la vida después de dormir y a su hija. “El chisme es lo de hoy, es mejor hablar de la vida del de al lado que de la tuya; a veces es más divertido, pero en buena onda, no de mala leche”, expresó Alejandra.

En Eternamente amándonos, que se transmite por Las Estrellas a las 16:30 horas, comparte créditos con Marcus Ornellas y Alejandra Robles Gil, protagonistas de la historia sobre a Paula (Robles) y Rogelio (Ornellas), quienes se enamoran perdidamente y deciden casarse.

Libre de críticas

Alejandra ha sabido manejarse en redes sociales. La actriz aseguró que ve a los haters como personas más fieles que sus propios fans por el tiempo que toman en dedicarle un mensaje. “He sido ‘hater friendly’. Antes se llamaban ‘trolls’. Había una chica que me troleaba, pero con todo, le dije ‘me vas a trolear, pero hazme reír’, entonces se ponía cada vez más ingeniosa… No me dijo ‘gorda’ o ‘lencha’. Después me invitó a su boda y nos hicimos amigas”, contó.