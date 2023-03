Su padre es odontólogo y su mamá se dedicó por entero al cuidado de la familia. Marlene Favela ha roto esquemas como actriz y está más vigente que nunca. La intérprete inició muy joven como modelo, y aunque en un principio sus aspiraciones nada tenían que ver con el ambiente artístico, el destino la impulsó a labrarse una fructífera carrera, que supo mantener con su trabajo en famosas series y telenovelas.

En su vida personal, estuvo casada con el empresario australiano George Seely, con quien celebró una linda boda en una hacienda de su natal México en diciembre de 2017. Junto a él concibió a su primogénita Bella. Luego del divorcio, Marlene ha hecho impecablemente el rol de madre soltera, dejando que su niña se convierta en su mundo.

Cuando comenzó la escuela secundaria se mudó con los hermanos de su padre y su abuelita para la Ciudad de México. De esa etapa ha contado que era muy buena practicando deportes como el baloncesto y el voleibol, pero realmente su sueño era estudiar derecho.

Según la actriz, el hecho de haber estudiado en una preparatoria abierta le impidió ingresar en la universidad para estudiar la carrera de derecho. ¿Cuál fue su decisión? Le propusieron probar suerte en el mundo del modelaje y ahí estuvo durante dos años hasta que se le dio la oportunidad de entrar a Televisa a los 18 años. Comenzó a estudiar en el CEA hasta que le dieron su primera oportunidad trabajando en segmentos del programa ¿Qué nos pasa?

Desde 1999 y hasta el 2001, acumula experiencia en varias telenovelas, entre estas Por tu amor, Infierno en el paraíso, La Intrusa y Entre el amor y el odio, pero su gran personaje estaba aún por llegar: Rosaura Ríos, en Gata Salvaje, le abrió las puertas de la fama.

Sobre este melodrama que protagonizó junto a Mario Cimarro en el 2002, la famosa comentó en una entrevista: “Sin duda hay una novela que marcó un antes y un después en mi vida como actriz, que fue ‘Gata Salvaje’, aunque a veces cuando me veo no me gusto. Es una historia maravillosa pero estaba muy inexperta y hay cosas que hubiera cambiado. Sin embargo, es una historia increíble. Es un melodrama tradicional que enamoró a mucha gente y que me dio la oportunidad de cruzar muchas fronteras”.

Contra viento y marea ha sido otro de los grandes éxitos en la carrera de Marlene Favela, interpretando a la huérfana Natalia, y su pareja en el set fue Sebastián Rulli. Junto a Christian Meier grabó Zorro: la espada y la rosa, una superproducción de Telemundo, Sony y RTI Producciones, en la que deleitó a sus fans con su personaje de Esmeralda Sánchez de Moncada. Se dice que para esta serie se usaron unos 500 vestidos de época. Después, Marlene se convirtió en Paula Cañadas, una mujer manipuladora a la que el amor transforma, en Los herederos Del Monte. Esta telenovela volvió a unir a la actriz con Mario Cimarro.

Posteriormente, firmó contrato de exclusividad con Telemundo en el 2012, y durante esa etapa participó en El rostro de la venganza y en la segunda temporada de la serie El Señor de los Cielos. En esta última, su personaje Victoria Narváez, “La Gober”, se convierte en una víctima del amor y la venganza de Aurelio Casillas.

En el 2015 regresó a Televisa para interpretar a Nina en Pasión y poder, un antagónico lleno de sensualidad. En esta producción, que marcó su regreso a las telenovelas, compartió créditos con un elenco estelar integrado por Fernando Colunga, Susana González y Jorge Salinas.

En el verano de 2017 la actriz sorprendió con la noticia de su compromiso con George Seely. La parejita tuvo una bella ceremonia de casamiento el 16 de diciembre de 2017, la cual se realizó en una hacienda de San Juan del Río en Querétaro, México. Marlene Favela y su entonces esposo disfrutaron esta exclusiva recepción en compañía de familiares, amigos y allegados.

En abril de 2019 anunció su embarazo. Fue a través de People en Español que la estrella dio a conocer la gran noticia. El empresario australiano y la famosa enfrentaban una crisis de pareja en medio de rumores. La actriz rompió el silencio dando a conocer que efectivamente se divorciaría del padre de su pequeña. Bella Seely le ha regalado a Marlene los mejores momentos y ella tiene muy claro que su hija es su gran prioridad, especialmente ahora que es madre soltera.

En el mes de marzo de 2021, inició las grabaciones del proyecto de Televisa, producido por José Alberto Castro, junto a un elenco conformado por Livia Brito, José Ron y Marjorie de Sousa. Actualmente la podemos ver en la gran pantalla donde le da vida a la villana Columba en la telenovela El amor invencible, junto a Angelique Boyer.