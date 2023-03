Shakira ya tiene fecha para dejar Barcelona, donde vivió su historia de amor con Gerard Piqué, la cual terminó en medio de versiones de infidelidad por parte de él. Muchas cosas han pasado desde entonces. Un largo camino para la cantante de “Te felicito”, quien a la par del sufrimiento por la ruptura y la polémica, espera que su padre se siga recuperando para poder viajar en familia a Miami, donde vivirá con sus hijos.

Shakira, de 46 años, y Piqué, de 36, anunciaron su separación en junio de 2022, luego de más de una década juntos. El exfutbolista ya no esconde su amor por la joven Clara Chía, su novia de 23 años que es mencionada por la colombiana en su exitosos tema “BZRP Music Session #53”.

En dicho tema, Shakira lanza frases abiertamente dirigidas a Piqué, como “mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también”, o “a ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú”, además de que sentencia “yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores ni me supliques”.

Este es el tercer éxito musical asociado a la ruptura de la mediática pareja luego de “Te felicito” y “Monotonía”; y aunque es cuestión de semanas para que la intérprete deje Barcelona, se sabe que tanto Piqué como los padres de este cuentan las horas, pues la tensión entre ellos y la cantante ya es insostenible.

De acuerdo con “Las Mamarazzi”, será el próximo 1 de abril cuando Shakira y sus hijos partan hacia Miami. Sasha y Milan llegarán en el periodo de las vacaciones escolares que tienen a principios de abril los alumnos americanos, el conocido como “spring break”. Los niños se incorporarán a su nuevo colegio, un exclusivo centro internacional cuya matrícula formalizó la barranquillera tras llegar a un acuerdo de separación con su ex el pasado mes de noviembre.