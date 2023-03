La muestra fotográfica “Figuraciones”, que se presenta en el centro cultural Los Talleres (avenida Francisco Sosa 29, Santa Catarina), está dedicada a los cinco principales trabajos que el artista visual y cineasta alemán Wolfgang H. Scholz le ha dedicado a las artes escénicas.

Las obras que abarca y que han sido presentadas previamente en México son Ser viviente (2005), Laberinto interno (2013), Melancolía. Parte I (2013), The void (2017) e Incertidumbre (2022). En la inauguración, los bailarines Isabel Beteta y Malú Macareno interpretarán la coreografía que le da título a la muestra. “‘Figuraciones’ es una especie de performance que aborda a dos personajes que tienen que entender una situación y las vías para arreglarla dentro del espacio existente en la escena”, detalla Scholz en entrevista.

La exposición se conforma por dos instalaciones audiovisuales (Ser viviente y The void) y 25 fotografías (23 son de Scholz y dos de la mexicana Gloria Minauro sobre la pieza Ser viviente). “Para mí, lo más importante es ofrecer una especie de imagen final con la estructura, la coreografía y los elementos que me interesan dentro de la escena. A través de mi estilo, de los bailarines y de las proyecciones exploro la búsqueda del sistema de la vida, un laberinto que no conocemos de forma total”, afirma el también cineasta.

Su obra, señala, es una reflexión sobre ciertas ideas sociales, los códigos e incertidumbres dentro de dicha búsqueda (“el saludo, por ejemplo, es un código social”). Algunos de los artistas que más le interesan y en los que él encuentra afinidades son el director y escritor Tadeusz Kantor, el cineasta Andréi Tarkovski y la coreógrafa y bailarina Pina Bausch, aunque el propio Scholz afirma que no le gusta citar a creadores muy conocidos como referencias/influencias, puesto que su exploración creativa y su obra son independientes de los trabajos que ellos hicieron.

Scholz cuenta que su poética se podría representar con tres o cuatro figuras en escena que siguen un camino y que las emociones que explora son el amor que uno lleva dentro y la esperanza de entender los códigos colectivos para vivir y sobrevivir. En sus años de formación, el creador escénico y visual estudió plástica en la Academia de Artes de Dresde; a la fecha, ha sido director de alrededor de 45 cintas de ficción y documental, y ha participado en cien muestras como pintor, fotógrafo y artista de multimedia, performance e instalación.

Hace un lustro, en la Filmoteca de la UNAM y el Museo del Chopo hubo exposiciones retrospectivas de su obra; otras muestras han sido en ciudades como Nueva York, Berlín, Río de Janeiro y Buenos Aires.

En 1994 fundó la productora Sic! Film Art. Sus creaciones forman parte del acervo de la Filmoteca Federal de Alemania, en Berlín.