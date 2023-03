Mucho es lo que se ha dicho sobre los romances que Belinda ha tenido a lo largo de los años, y no solo por los medios de comunicación; algunos hombres que aseguran haber sido pareja de la cantante han salido a compartir información privilegiada de la española, poniéndola así en el “ojo del huracán”.

Estos escándalos han hecho que la protagonista de la serie Bienvenidos a Edén aprenda de sus errores y ahora pediría a sus galanes firmar un contrato de confidencialidad como prueba de su amor, o por lo menos eso fue lo que dejó entrever el actor José Ángel Bichir en un reciente encuentro con los medios.

“Jamás lo he hecho (negar su romance con Belinda), no lo haría; pero no puedo hablar al respecto porque firmé un contrato de confidencialidad. Ahí te la dejo de tarea”, dijo en declaraciones retomadas por la periodista Berenice Ortiz para su canal de Youtube.