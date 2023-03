Cierra FIL Minería con 27 % menos público

Con prácticamente 100 mil visitas, es decir, 27 % menos de afluencia respecto a 2020, último encuentro antes de la pandemia, cuando registró más de 137 mil visitantes, cerró la edición 44 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.

Las cifras de este año fueron presentadas por Fernando Macotela, director de la Feria, quien señaló que este año no se realizó de forma mixta porque se requiere invertir en un equipo que trabaje de manera presencial y en otro, virtualmente.

Además, ofreció otros datos: de las mil 242 actividades que se llevaron a cabo, 890 fueron presentaciones editoriales; el corte de asistentes hasta la fecha de la penúltima jornada (5 de marzo) fue de 100 mil 97 asistentes (en la anterior feria que se hizo de forma presencial, la 41, se registró la asistencia de más de 137 mil personas); como cada año, continuó el director, entre semana se redujo la afluencia.

Este año, indicó Fernando Macotela, el presupuesto para la Feria de Minería fue uno de los más bajos de la última década (100 mdp). También dijo que los precios de Minería están establecidos según índices de inflación y que si hubiera expositores que “están en números rojos, es problema de ellos. Cuando nosotros estamos en números rojos es nuestro problema”.

Lo cual no significa que no le preocupe el estatus de las editoriales pequeñas. La Feria del Libro se realiza sin subsidios y está en números negros desde hace 20 años, señaló. No descartó buscar subsidios con particulares para próximas ediciones.

En el balance de la FIL también estuvieron Carmen González, subdirectora de la Feria y Mauricio Vázquez, director editorial del Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato, quien precisó que el conteo más reciente de ventas en el pabellón dedicado a Guanajuato fue de 3 mil 700 libros.

Tomando en cuenta que no se ha emitido una declaratoria oficial del fin de la pandemia —retomó Macotela— al principio parecía impredecible determinar cuánta gente asistiría a esta edición. Sin embargo, para asombro de los organizadores, 24 actividades rebasaron la convocatoria esperada (de 15 a 100 personas que no pudieron ingresar a las presentaciones).

Se cuentan, entre estas, la conferencia que la astrónoma Julieta Fierro dio sobre el telescopio espacial James Webb; la mesa dedicada al programa de TV La dichosa palabra, de Canal 22; la charla de Xavier Velasco por los 20 años de la novela Diablo Guardián; las presentaciones de los libros La ciudad oculta 3 y 4, de Héctor de Mauleón; Litio, de Imanol Caneyada; La sangre desconocida, de Vicente Alfonso, y El fraude del arte contemporáneo, de Avelina Lésper, quien, aunque el evento terminó a las 20:00 horas, firmó ejemplares para el público hasta las 22:30 horas.