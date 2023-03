Mariazel logró conquistar al público con sus personajes actorales. Ella ha trabajado en diferentes producciones y poco a poco se fue posicionando en la industria del entretenimiento. Desde sus redes sociales suele compartir varios momentos de su carrera, aunque son los familiares lo que siempre llaman más la atención.

En las publicaciones Mariazel suele dejarse ver junto a Adrián Rubio con quien lleva 15 años de relación. Ellos se conocieron en los inicios del año 2000 cuando los dos eran estudiantes. Por aquel entonces pasaron por el Centro de Formación Actoral de TV Azteca y el flechazo no tardó en llegar.

Sin embargo, y pese a que la química entre Mariazel y Adrián Rubio fue inmediata debieron esperar para darle rienda suelta a su amor. Sucede que él estaba casado por aquellos tiempos. Si bien pronto se separó y apostaron al romance, lo cierto es que terminaron separándose cuando la conductora se mudó a España.

Tras el regreso a México de Mariazel decidieron darse una segunda oportunidad y desde allí no han vuelto a separarse. Ellos han decidido no pasar por el altar porque creen que no hay necesidad para demostrarse que se eligen todos los días para estar juntos. Ya para en 2012, su relación estaba tan afianzada que decidieron traer un hijo al mundo.

Fue en el 2012 cuando Mariazel se convirtió en madre por primera vez. Laia es la única hija que ha tenido la pareja. Actualmente la pequeña tiene 10 años y se ha transformado en su razón de vida. Pese a la corta edad de la niña, ella ha demostrado ser toda una influencer al igual que su madre.

Desde su cuenta de Instagram, la nena conquista a todos con sus looks, bajo la supervisión de sus padres. Los juegos con sus amigos y el tiempo en familia son otras de las publicaciones favoritas de Laia quien poco a poco sigue sumando seguidores en la red social.