Rebecca Jones reapareció, luego de que Videocine y la producción de Nada que ver organizara una premier privada para la actriz y sus amigos. No obstante, después de que la famosa compartiera una serie de fotografías del evento, sus fans se mostraron preocupados por aspecto físico.

Ante los numerosos comentarios, ella ya contestó y pidió que no tengan lástima por ella, pues está cada día más sana y fuerte. “Si. Ya sé que estoy muy delgada, pero bien dice Saint-Exupéry: ‘Lo esencial es invisible a los ojos’. Y créanme, ocho días en terapia intensiva adelgazan a cualquiera. Ya los recuperaré… Mientras tanto, si me estás leyendo y me quieres, no me tengas lástima, pues eso se acerca más al lamento, al quejido, y yo estoy muy pero muy lejana a eso”, escribió la actriz.

Hace cuatro meses trascendió que Rebecca, de 65 años, ingresó a terapia intensiva debido a los efectos de una deficiencia pulmonar que desencadenaron en una neumonía. A lo largo de su estadía en el hospital, fueron muchas las versiones que rodearon a su enfermedad pues si bien se dijo que se encontraba estable, cuando la actriz estuvo fuera de peligro, reveló que había sido intubada.

“Estuvo fuerte, lo que me pasó fue muy fuerte, ingresé con neumonía, tres bichos muy agresivos que se me metieron al pulmón y los doctores me salvaron, me tuvieron en terapia intensiva y me intubaron”, narró a Ventaneando.