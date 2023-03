Mesera molesta a Kalimba y luego se victimiza

Una cibernauta llamada Gabriela Quintanilla compartió su experiencia que vivió con Kalimba, y todo a raíz de pedirle una foto al verlo entrar al restaurante donde trabaja ubicado en un aeropuerto, pues según su versión, el cantante accedió a tomarse la instantánea con ella pero casi sin ganas, y lo peor es que el cantante lo externó en su Instagram, por lo que la usuaria contó en Twitter lo sucedido sin imaginar que su historia se haría viral y hasta obtendría la respuesta del intérprete de “Tocando fondo”.

“Hoy conocí a Kalimba, llegó al restaurante donde trabajo y por ser famoso (según mi lógica) lo reconocí, me emocioné y le pedí una foto. Al principio el tipo no quería ni hablar en español, preguntaba algo y yo le respondía en español y él siguió preguntando en inglés”, se lee en la primera parte del relato.

Después, detalla que Kalimba, tras tomarse la foto con ella, se “quejó” en su Instagram. “Luego le pedí una foto y me dijo que si, pero tenía más ganas yo de trabajar que él de salir en la foto, luego cuando revise su ig, vi que había puesto un comentario de que ‘a veces desearía que los teléfonos no tuvieran cámara’”, señaló.

La joven, molesta, lamentó la actitud de Kalimba, aunque dijo entender que antes que artistas son humanos, y que también tienen días malos. “Mi vida, fui la única en el pinche aeropuerto que te reconoció. De ahí, ni la moscas se pararon en tu plato de comida. Yo sé que son humanos y que también tienen días buenos y malos, y quizá hoy era un día malo para él”, expresó.

Por último, consideró que los famosos deberían tratar mejor a los fans, tomando en cuenta que gracias a ellos hacen dinero; deseó que la comida no le cayera tan bien al cantante. “Se les olvida que gracias a sus fans es que aún logran hacer de sus moneditas, deberían ser un poco más simpáticos a la hora de tratarnos. Que tengan buenas noches todos, menos Kalimba y ojalá la comida la haya hecho daño”, añadió.

Kalimba le responde a fan

Luego de que la historia de la cibernauta se hiciera viral, el cantante respondió diciendo que no había sido personal, y que venía de tomarse muchas fotos, por lo que al ver un restaurante de puro gringo, decidió entrar ahí para poder estar tranquilo.

“Hola. Justo entre a ese restaurante porque vi puro gringo y venía de dar muchas fotos en otro lugar. Si lo tomaste personal no era contigo específicamente. Tú no me atendiste, me estaba atendiendo una gringa, ¿te acuerdas? Mis pesitos los hago cantando, cuando gustes hay shows”, externó.

Después, Kalimba respondió varios comentarios de diversos usuarios que opinaron a favor y en contra; en uno de estos, el cantante de OV7 hace una puntual recomendación: “Ponlo en mayúsculas para que lo hagan más. Consuman arte, consuman talento, consuman entretenimiento bueno o el que les guste. Pero dejen de idolatrar personas. Mira lo que pasa cuando lo hacen”.