Las mejores películas feministas

Las mujeres han jugado un papel fundamental en la pantalla desde los tiempos del cine mudo. Afortunadamente, ahora muchas cintas cuentan historias importantes desde su perspectiva

Erin Brockovich

Julia Roberts hizo uno de los mejores papeles de su vida como Erin Brockovich, una mujer que se enfrentó a Pacific Gas and Electric Company.

Frida

Frida Kahlo es un ícono feminista y Salma Hayek hace un trabajo muy respetable interpretando a la artista mexicana en la película biográfica de Julie Taymor.

RBG

La jueza del Tribunal Supremo Ruth Bader Ginsburg ha tenido un gran impacto en la ley estadounidense. Este documental detalla su trabajo.

Nine to five

Dolly Parton protagoniza esta comedia, que trata temas serios, como la masculinidad tóxica y el acoso sexual.

The color purple

Steven Spielberg le dio el primer gran papel en cine a Whoopi Goldberg. Interpreta a una mujer que intenta encontrar su identidad tras una vida de lucha continua.

Kill Bill: Volume 1

Es una asombrosa película de Quentin Tarantino. Uma Thurman interpreta a una mujer que intenta vengarse de unos criminales que la traicionaron.

Whale Rider

La joven Pai quiere montar ballenas y convertirse en la líder de su tribu. Sin embargo, tiene que adaptarse a las tradiciones patriarcales del grupo.

Persepolis

Esta película animada se centra en Marjane, una niña que lucha con la vida durante la Revolución Islámica.

The diary of a teenage girl

En esta película tan honesta, Bel Powley interpreta a Minnie, una chica de 15 años que intenta descubrir su sexualidad.

The passion of Joan of Arc

Fue un taquillazo de los años 20 y cuenta la historia real de Juana de Arco, una santa católica que fue quemada en la hoguera por vestir ropa de hombre.

Thelma & Louise

Ridley Scott dirige esta película, que muestra a Susan Sarandon y Geena Davis como dos criminales afortunadas que huyen de la policía.

The trouble with angels

Ida Lupino era una de las pocas directoras en los años 50 y esta es su obra maestra, con dos amigas que estudian en un colegio de monjas como protagonistas.

Clueless

Esta adaptación de Emma, de Jane Austen, es una cápsula del tiempo procedente de los 90. Cher celebra la amistad entre mujeres y la sexualidad.