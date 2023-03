Almas heridas, Cuerpos y sentimientos despojados y Voces silenciadas. Así, como divide la escritora maya tsotsil Susi Bentzulul (1995) su primer poemario, viven hoy en día las mujeres no solo en México, sino en el mundo. Palabras como agonía, angustia, dolor, silencio, muerte y olvido marcan sus vidas; pero también esperanza, fe, valentía, lucha, fuerza, rebeldía y solidaridad.

Por esta razón, coinciden las autoras Bentzulul, Ethel Krauze y Carmen Boullosa, es vital que las mujeres hablen, denuncien, nombren, escriban y compartan sus historias, porque “la palabra sana heridas” y permite reconstruirse.

“Es tiempo de las mujeres, es momento de contar nuestras historias de vida, su rescate es vital”, afirma Krauze. “Todas son seres extraordinarios y lo tenemos silenciado, lo tenemos no dicho, guardado; son como silencios de oro que deben reverberar y convertirse en palabras, un legado para las futuras generaciones”, agrega.

“Estas historias de vida forman parte del acervo y la cultura. Hay que rescatarlo, ya sea a nivel familiar, como herencia para tus hijas y nietas, o porque lo quieras publicar. Me parece importante ir creando esta cultura escrita, hay mucho trabajo qué hacer ahí. Es como si abrieras una caja mágica”, considera la poeta y narradora.

Una caja que, en ocasiones, puede ser de pandora y al abrirla se liberan todos los males que carcomen el alma, admite Bentzulul, quien evoca en su poemario Mujeres olvidadas (Tenbilal antsetik) historias de niñas indígenas violadas por sus padres o sus hermanos, madres golpeadas o asesinadas y abuelas que murieron sin saber distinguir las violencias.

Es algo que sigue latente en México y en el mundo. Son historias crudas, dolorosas, difíciles de digerir, pero es lo que estamos viviendo a diario. Es necesario denunciar, hablar, dar voz a aquellas compañeras que han quedado en el olvido.

“Me centro en mujeres tsotsiles; sin embargo, es algo que permea en muchas ciudades y países. La poesía nos da la oportunidad de nombrarlo. Es un libro político, revolucionario, que da cuenta de lo que estamos viviendo”, explica.

Las niñas, las madres y las abuelas indígenas tienen heridas que sangran, se beben su dolor, su piel está arañada y su boca cosida por el miedo”, describe en sus versos la licenciada en Lengua y Cultura y maestra en Estudios e Intervención Feministas.

La historia de mis abuelas, paterna y materna, es dolorosa. Ellas fallecieron sin poder nombrar las violencias físicas y sexuales que enfrentaron, porque dentro de la comunidad estaba muy normalizado y naturalizado a través de las normas comunitarias.

Escribo para darles voz a las ancestras que quedaron encerradas, enterradas en el olvido; y que es necesario traerlas ahora para poder sanar. La palabra sana las heridas al nombrarlas, son una manera de catarsis”, detalla.

“Es un poemario oscuro que nombra las cosas que no se nombran, es para sanar mi niña interior, también me involucra”, confiesa quien destaca que no es necesario integrarse a los feminismos, que lo importante es luchar desde la trinchera de cada una.

Por su parte, Boullosa dice que siente “una enorme esperanza” al ver la lucha de las mujeres. “Me encanta la diversidad de feminismos. Me lleva a hincarme ver las manifestaciones de tumultos de mujeres, me conmueve, me alegra. Entiendo la furia, la alegría, porque todo está tan cargado; lo comprendo y lo necesitamos.

“Me gusta esta selva de feminismos, que a veces no quieren hablar entre sí, que se pelean feamente; me parece que era muy necesaria. Admiro a las pioneras, a María de Zayas en el siglo XVI, pienso en Flora Tristán imprimiendo su propio libro y llevándolo de pueblo en pueblo, en Martha Acevedo y Marta Lamas. ¿Qué hubiera sido de nosotras sin ellas, en tantos sentidos?”, indica la novelista y poeta.

“De esto va a salir algo bueno, no me cabe la menor duda. Siento que no todo está perdido. Ante la violencia de los feminicidios y los desaparecidos, el futuro está en los feminismos”, concluye.