Rocío Caballero, contra la violencia

De trazo fuerte, libre y disciplinada se define Rocío Caballero, quien con más de 25 años de carrera en las artes plásticas sigue en construcción para trascender. Para ella, el empoderamiento es valerse por sí misma económica, pero también emocionalmente.

Desde que estudiaba la carrera tenía con ella misma la consigna de que su obra “no se viera femenina; buscaba salir del cliché de que las mujeres tenían trazo suave con temas livianos”, y fue así como inició la búsqueda de la ecuanimidad, pero con fuerza ante los obstáculos.

Recientemente, Caballero ha dedicado obras a los movimientos sociales de mujeres como México Creo en Ti, creada a partir de registros fotográficos del Ángel de la Independencia pintado durante protestas feministas.

Para ella, es subrayar la esperanza por un país libre de violencia contra las mujeres. “Esperaría que las protestas ya fueran poco vigentes, que ya no tuvieran sentido porque ya estuviéramos en un mundo de equidad”, expresa con la misma fantasía que refleja en todos sus lienzos.

La artista contó que durante estos años se ha dedicado a construir con tesón su paso por el arte y que su comunicación visual subraye, critique y visualice el entorno en el que nos encontramos. “Me di a la tarea de aprovechar el trazo fuerte que siempre he tenido y lo fui adiestrando”, cuenta.

Caballero confiesa que en sus obras tiene pendiente crear personajes mujeres, pero desde esa visión de iniciar una historia en la que si bien, tal vez no sea un mundo femenino, pero sí de equidad. “Yo le apuesto más a que en el futuro no nos veamos por género, sino como individuos. No me gusta que actualmente haya una lucha con los hombres, se trata de tener las mismas oportunidades”, asegura.

Sus primeras exposiciones fueron dedicadas a la mujer, pero desde un tema interior, el de expresar los sentimientos, pero muy enfocados a la fortaleza. Posteriormente inició con la serie con la que lleva casi 20 años y refleja los temas del poder de la sociedad, pero sobretodo del patriarcado.

Rocío Caballero recuerda que un gran avance es aprender a decir no, a alzar la voz en todos los sentidos sociales, hablar de los desacuerdos, los deseos y expectativas, dejar de creer en la debilidad del género y construir a una mujer que trascienda y se inspire por la vida . “Me interesa mucho que parte de mi aportación cultural esté contando historias importantes, como son los subrayados de la sociedad del poder”, cuenta Caballero, quien es autora de obras como En el reino de Yuppiland.

En su serie “El Código Gris”, la cual consta de 50 lecciones sobre la masculinidad, entre las que destaca una: Equilibrio y fortaleza, la única pieza donde aparece una mujer. “Ella está de espalda sosteniendo dos caballos de carrusel. Es una mujer que tiene la misión de enseñarle a los hombres lo que es la fortaleza y el equilibrio”, describe Caballero, a quien le gusta recordar el juego de palabras que lleva su apellido y su estilo pictórico.

“Refleja lo que es la percepción de una mujer: ser fuertes y equilibradas. No es ser más que nadie, es mantener la ecuanimidad y aprender del gozo por la vida misma”, señaló.