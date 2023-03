En 2022, los Premios Óscar se vieron empañados por un incidente que sucedió durante la transmisión en vivo del evento: la bofetada que Will Smith le propinó a Chris Rock, luego de que éste hiciera una cruel burla sobre la alopecia de Jada Pinkett Smith, esposa del protagonista de Hombres de negro.

Si bien ya ha pasado más de un año desde entonces y ambos han tenido que lidiar con las consecuencias de este acto, Smith no podrá asistir ni ser nominado a la gala en los próximos diez años y Rock ha sido blanco de cientos de críticas; hasta el momento el comediante no ha recibido una disculpa por parte de quien fuera su amigo.

De acuerdo con información publicada por Page Six, tras el incidente, Smith sólo habría intentado hablar con Rock en una única ocasión, incluso le habría llamado por teléfono, pero como Chris no atendió a la llamada, la oportunidad de reconciliarse se perdió. “Will llamó a Chris el año pasado después de los Óscares, pero Chris no contestó. Y no han hablado desde entonces”, dijo una fuente cercana al medio.