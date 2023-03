Para Sharon Stone protagonizar la película Bajos instintos significó fama y que se convirtiera en sex symbol de la época, pero nunca pensó que esto le fuera a traer problemas personales al punto de perder la custodia de su hijo mayor, Roan.

En la cinta que protagonizó en 1992 junto a Michael Douglas interpreta a una sexy asesina calculadora que se convierte en la obsesión de Nick Curran (Michael Douglas), el detective encargado de investigar los homicidios.

La escena del interrogatorio donde se cruza de piernas y no lleva ropa interior ha quedado entre las más recordadas del cine. Sin embargo, cuando se separó de esposo y este peleó la custodia de su hijo adoptivo, se utilizó esta actuación en su contra.

Stone, de 64 años, habló al respecto en el podcast Table for Two with Bruce Bozzi, y recordó lo difícil que fue esa etapa en la que utilizaron su actuación para demeritar sus capacidades como madre.

“Perdí la custodia de mi hijo. Cuando el juez le preguntó a mi hijo, mi pequeño niño, ‘¿sabes que tu madre hace películas pornográficas?’”, recordó enojada. “Se consideró qué tipo de madre era porque hice esa película”.

Sharon recuerda incrédula aquella vivencia que significó un abuso del sistema de entonces. “La gente está caminando sin ropa en la televisión ahora y viste tal vez unas décimas de segundos de mi posible desnudez y yo perdí la custodia de mi hijo”, añadió.