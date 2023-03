Rafael Acosta, uno de los fundadores de Los Locos del Ritmo, llegó a 80 años de vida y 65 de carrera, pero aseguró que no quiere vivir en el pasado y por eso ha decidido seguir haciendo música con sonidos actuales.

“Son canciones que tienen varios años que se compusieron, inéditas, pero se les ha dado un tratamiento para que tengan el sonido que hay ahorita, porque quiero que cuando las escuchen no crean que las interpreta un adulto de 80 años”, dijo el músico sobre su nuevo álbum Rafa Acosta y sus amaneceres.

Para Acosta, el título tiene mucho sentido, porque es un resurgimiento de su carrera y de él como artista, además de que tiene conexión con lo que hace cada día para seguir con ánimo y amor por lo que hace arriba y abajo del escenario.

“En ayunas yo me tomo tres cucharadas de rock and roll, salgo al jardín y veo el cielo para llenarme de energía, cargo la pila y sigo el día, esa fórmula me ha mantenido vigente”, declara.

Pero también se ha rodeado de los músicos que hoy también son leyenda, como Rubén Albarrán, Dr. Shenka, Francisco Barrios El Mastuerzo, entre otros, que le han dado un toque especial en este disco, que ya está disponible en plataformas.

En 65 años, las creaciones de este músico habían llegado al cine y a la televisión, pero hasta este momento se les abrieron las puertas del teatro, con la puesta en escena Tus ojos.

Acosta explicó que desde que escribió el tema “Tus ojos”, en 1958, ha tenido una gran aceptación entre el público y la comunidad artística. Incluso Enrique Guzmán y José José hicieron su propia versión, y hasta el momento tiene contabilizados 60 covers, pero para él la mejor sigue siendo la de Toño de la Villa, cantante original de Los Locos del Ritmo.

“Tengo un amigo que es escritor de teatro (Galván Rodríguez) y me dijo ‘¿por qué no hacemos una obra de teatro?’. Yo jamás había pensado en hacer eso con la canción, pero me gustó la idea y le conté algunas de las anécdotas de lo que viví en esa época, y él le fue poniendo su estilo. Así tuvimos la obra, que es un musical”, expuso.

Tus ojos cuenta la historia de cómo Rafael Acosta escribió esta canción, cuando tenía 15 años y en una sola tarde mientras estaba enfermo, pero también es el contexto para mostrar el surgimiento de Los Locos Ritmo.

A este proyecto se unieron el director Enrique Vega y los actores Miguel Evadista, Fernando del Rosario, Cielo Cardoza, Ilén González, Cynthia García, Joanna Morales, Samuel Gasca, Alejandro Vicencio, Mario León e Itzel Tapia, quienes personifican la historia los lunes y martes en el teatro Rodolfo Usigli.