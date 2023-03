Jorge Siddhartha, pareja de la influencer Yuya, se ha convertido en una de las principales tendencias tras una acusación de presunto abuso sexual. Según el testimonio de una mujer dado a conocer durante la marcha del 8M y luego publicado en redes sociales, los hechos ocurrieron en el año 2018.

La supuesta víctima narró que estaba teniendo relaciones sexuales consensuadas con el famoso cantante, y en un instante le dijo que parara, que no quería seguir. Sin embargo, el artista continuó en contra de su voluntad, haciendo caso omiso.

“Una vez estaba teniendo relaciones con Jorge Siddhartha, le pedí que parara porque ya no quería y me dijo que esperara a que acabara. Tuve que gemir de los nervios y me dijo ‘¿ves cómo si te está gustando?’. Esas palabras se me van a quedar toda la vida”, cuenta la persona que sufrió el abuso.

Hasta este viernes no se sabe si el exintegrante del grupo Zoé enfrentará alguna denuncia formal ante las autoridades o solo fue denunciado en redes sociales.