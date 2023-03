Un estandopero que se ha ganado la fama de ser muy polémico por los comentarios que hace en el escenario y en redes sociales es Franco Escamilla, quien en recurrentes ocasiones se ha vuelto viral e incluso el público en diversos momentos ha pedido su cancelación por su poca sensibilidad en algunos temas.

El más reciente caso fue cuando hace pocos días a través de un video en su canal de Youtube subió un contenido en donde citó las palabras de Chris Rock: los hombres solo necesitan tres cosas de las mujeres, que les hagan de comer, tener relaciones sexuales y que guarden silencio.

Por esta razón muchas personas manifestaron su inconformidad ante el tipo de declaraciones que él ha hecho, y han pedido a los demás cibernautas que dejen de ver sus publicaciones. Tal episodio se ha compartido no solo en Youtube, sino también en Tiktok e Instagram, por lo que en diversos comentarios lo califican como misógino. El enojo del público aumentó cuando Escamilla anunció que formará parte del elenco del festival de música Vive Latino.

Pero esta no ha sido la única vez que Franco ha estado envuelto de un escándalo entre sus espectadores, pues cuando Platanito tuvo el problema por decir un comentario fuera del lugar respecto al caso de Debanhi Escobar, su colega fue de los primeros en defenderlo.

“Honestamente porque es mucho más fácil echarle la culpa a un comediante, porque hay gente muy pendeja que de corazón cree que por hacer un chiste de eso, alguien va a decir ‘sí es cierto, voy a ir a golpear o matar a una mujer’”, declaró.

“No, señores, la gente que violenta mujeres son imbéciles que algún daño tienen a nivel cerebral que no podemos entender y van a hacer sus pendejadas existan o no existan estos chistes. A parte no saben distinguir que eso no se hace, es un principio básico, no se necesitan ni de leyes, ni de religión para saber que eso está mal”, señaló.

Tras decir esto, la lluvia de críticas cayó a Franco por una supuesta falta de sensibilidad ante este delicado caso de feminicidio ocurrido en el estado de Nuevo León. Otro momento incómodo fue cuando el comediante hizo un chiste sobre la muerte de Taylor Hawkins, baterista de la banda Foo Fighters, por lo que de inmediato fue tundido en redes sociales.

“Creo que juntarse con Dave Grohl es de mala suerte”, escribió en su momento en una de las redes sociales de Escamilla, refiriéndose al vocalista y guitarrista de Foo Fighters, quien también fue parte de la banda Nirvana, cuyo cantante se suicidó en 1994.