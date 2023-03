Laura Bozzo no les tiene miedo a las críticas y presume orgullosa cada vez que puede su cuerpo a los 70. Dueña de una personalidad avasalladora ha decidido poner en práctica los consejos de su hija quien incluso le ha recomendado que muestre más sus atributos. Esta vez se animó con el estilo “barbiecore” y dejó a más de uno sin palabras.

Sin duda, Laura Bozzo no tiene nada que envidiarle a una joven de 20 años. Vestida con el color de la temporada se dejó ver con sensuales bralettes como toda una adolescente. Y si bien su hija le hizo saber que no era necesario el saco a tono, lo cierto es que ella se lo puso igual y hasta se vio muy elegante con su arriesgada elección.

Laura Bozzo se sintió estupenda con su look, aunque siempre supo que no podría evitar las críticas. Fue por ello que cuando subió el álbum con sus llamativas fotos eligió un epígrafe intentando frenarlas. “Escándalo, soy un escándalo. Ya en camino para la cuarta gala de La Casa de los Famosos, ya me imagino las críticas”, escribió. “Horror, la momia sin ropa, me vale, me amo y me encanta que me ataquen. Nos vemos, no se lo pierdan”.

Tal como era de esperarse las críticas no tardaron en llegar. “El diseño es hermoso, pero a mi parecer ya no es acorde para ella... Y sí lo digo por su edad”. “Muy mal asesorada”, son algunos de los mensajes que le dejaron.

Envidiosas

Pero la verdad es que Laura Bozzo impactó a todos con su look. Y más allá de las agresiones hubo quienes tildaron de “envidiosas” a sus haters. “Cuánto amargado diciéndole lo que tiene o no que usar Laura”. “Siempre son las mujeres las que más critican a las personas del mismo sexo. No será que tienen envidia de no tener su cuerpo”, agregaron otros seguidores.