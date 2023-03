Al más puro estilo de Adame, el dirigente de la Asociación Nacional de Actores, Jesús Ochoa, se rifó un “trompo” en plena calle con el actor Fidel Ábrego.

“Oye, me está agrediendo, me sacó. Estoy dentro, estoy sentado y me empieza a decir de cosas y me reta a salir. Me dijiste ‘traidor’”, se oye decir al también conocido en la farándula mexicana como “El Chamuco”.

Aunque el conflicto solo dura breves segundos y no se puede escuchar de forma clara la conversación que sostienen ambos actores, luego de los golpes y patadas, se puede apreciar que una tercera persona fue la encargada de separarlos, siendo eso el fin del video que ya le ha dado la vuelta a todo internet.

Por el momento ni el exsecretario de la ANDA ni el actor han dado algún tipo de declaración respecto a los motivos que los llevaron a agarrarse a golpes en plena vía pública, internautas han reaccionado con gran sentido del humor.