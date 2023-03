Después de 15 años, Leticia Calderón recuerda la manera en que se enteró de que Juan Collado, su exesposo, le fue infiel con Yadhira Carrillo, situación que tuvo lugar en un momento vulnerable, pues la actriz acaba de ser operada de las rodillas y, al volver a casa, se percató que las pertenencias de su pareja ya no estaban en su lugar, sin embargo, asegura que no guarda ningún rencor a la actual pareja del padre de sus hijos.

El triángulo amoroso ha sido uno de los más mediáticos en el mundo de la televisión, por lo que ahora la actriz decidió sincerarse con Mara Patricia Castañeda en su canal de Youtube, donde dio detalles de su separación, pues recuerda que no fue una decisión de dos, sino que su ex simplemente se fue de la casa en la que vivieron juntos por ocho años.

De acuerdo con Lety, era el otoño del 2007 cuando Matilde Obregón se comunicó con ella, expresándole que tenía unas fotografías en las que Juan y Yadhira estaban besándose. Le preguntó si podía publicarlas, a lo que Calderón contestó que sí, pues para ese entonces, el ya se había ido de la casa.

Fue así que la actriz cayó en cuenta de por qué su pareja no la había acompañado a Laredo, Texas, ciudad a la que viajaba con frecuencia para ver al doctor de su hijo Luciano, y por qué tampoco estuvo presente durante su operación de rodillas.

En ese momento, Lety se puso en comunicación con Juan para preguntarle por qué no le había hablado con la verdad. Pero, en ese momento, su expareja negó que tenía una nueva relación, argumentando que las pruebas de las que le habían hablado se trataban de un fotomontaje.

Eso no fue todo, sino que Collado le pidió que se dieran otra oportunidad y que buscaran ayuda psicológica para resolver sus problemas, propuesta que sostuvo a lo largo de dos semanas, pues la actriz recordó que el abogado seguía insistiéndole. De hecho, dijo que se estuvieron mensajeando la misma noche que hizo su primera aparición pública con Carrillo, justamente en la boda de Mara Patricia y Vicente Fernández Jr.

La periodista recordó cómo Yadhira y Juan llegaron a la celebración de su boda y se sentaron en la misma mesa que Verónica Castro y otras figuras importantes que, al percatarse de que se trataba de la pareja de Lety, prefirieron cambiarse de lugar y los dejaron solos.

Calderon asegura que fue doloroso ser la última en enterarse de los engaños, pues su ex no solo le fue infiel con Carrillo, sino con muchas otras mujeres. “Porque sí, efectivamente, había varias… No una, ni dos… Afortunadamente me enteré de muchas cosas, las suficientes”, destacó.

También confesó que la relación de sus hijos Carlo y Luciano con Yadhira no es buena, por más que trató de que así fuera, pues tenía el deseo de que su padre estuviera cerca e sus hijos. “Han ido a su casa sí y yo les digo ‘la respetan porque es la señora de esa casa, punto’… A mí me hubiera convenido mucho más que se llevaran (bien), no puedo culpar a nadie en particular, pero las cosas no las supieron hacer (Juan y Yadhira)”, determinó.