Las presiones de su profesión y las inseguridades que por años tuvo sobre su cuerpo obligaron a Esmeralda Pimentel a someterse, hace casi 12 años, a una cirugía de aumento de busto; sin embargo, lejos de aumentar su autoestima, la actriz obtuvo diversas complicaciones en su bienestar, tanto físico como emocional.

En diciembre del 2022, la protagonista de La vecina, abrió su corazón y además de explicar las razones equivocadas que la llevaron a tomar esta decisión sobre su cuerpo, también reveló que por su salud se había retirado los implantes.

Ahora, Esmeralda, a través de sus redes sociales, celebró su primer año de explantación con una serie de fotografías en las que mostró, por primera vez, las prótesis que llevó con ella por tanto tiempo; además de mandar un fuerte mensaje a sus seguidoras.

Además de las fotografías, en las que aparece la también productora mostrando los implantes a la cámara, también compartió el que se dijo muy orgullosa de representar una belleza mucho más natural y real. “Estoy celebrando mi primer año de explantada y estoy feliz. Me siento más hermosa, más sensual, más femenina y más libre que nunca. Estoy muy orgullosa de haberme quitado estas cosas tóxicas”, dijo.

También hizo un llamado a todas las mujeres para reconsiderar los estándares de belleza, ya que, por su experiencia está segura que dos implantes no traen la felicidad ni la seguridad a la vida de nadie. “Niñas, aquí no está la felicidad, aquí no está la belleza, aquí no está la seguridad”, agregó.

Las declaraciones de Esmeralda dividieron las opiniones de los usuarios, pues mientras unos la felicitaron, otros aseguran que los arreglos estéticos sí pueden ayudar a que una mujer se sienta mejor con ella misma, por lo que le pidieron respetar las decisiones de los demás.

“Aunque bien por ti, existen mujeres para quienes la felicidad sí está en eso y también debe ser respetable, no se puede generalizar”. “Esto es de aplaudir, la mujer es bella al natural”. “Creo que es un proceso de aceptación, para algunas mujeres sí les da más seguridad, que vivan felices como ellas se sientan a gusto”. “Está bien el mensaje de amor propio que transmite, pero no es del todo malo si puedes arreglar las partes de tu cuerpo que no te hacen feliz”, son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.