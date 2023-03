Tras meses de rumores que sugerían que Gabriel Soto e Irina Baeva habían terminado su relación, la pareja reapareció en el aeropuerto de la Ciudad de México en el que se dejaron ver muy unidos y tomados de la mano, acabando con toda especulación en torno a su amor, pues no solo negaron haberse distanciado, sino que aseguraron que siempre estuvieron juntos y lo seguirán estado, pero ¿cómo reaccionaron cuando se les preguntó por Sara Corrales?

Tal parece que los dimes y diretes que rodearon a Soto y Baeva, desde hacía unos meses, resultaron ser mentiras pues, si bien hubo un tiempo en que dejaron de aparecer juntos en eventos y también dejaron de compartir fotografías en sus respectivas redes sociales, en este momento se encuentran en una de sus mejores etapas, pues ambos fueron captados arribando al aeropuerto, como no sucedía desde hace mucho.

El pasado fin de semana, distintos medios de comunicación, entre estos Venga la alegría, se dieron cita en las instalaciones del aeropuerto, en la espera de Gabriel e Irina que, pese a mostrarse renuentes a contestar algunas preguntas indicando que tenían poco tiempo para abandonar el recinto.

No perdieron la oportunidad de aclarar que en su amor todo marcha viento en popa. La pareja volvía de un vuelo directo de Los Ángeles, ciudad a la que viajaron para presenciar una pelea de box, de la cual compartieron fotografías en sus redes sociales.

Mientras Gabriel, que se mostró mucha más hermético a la hora de responder preguntas, solicitada a la prensa que permitiera que avanzaran, Irina destacó que entre ella y el actor todo se encuentra bajo control, sin que dejara de lado el hecho de que se encuentran cansados de que les pregunten sobre su supuesta separación. “Ustedes siempre así con esas preguntas que parecen capciosas, nosotros aquí hablando de cosas bonitas”, dijo la actriz. Mientras que Gabriel respaldó su respuesta: “Sí, pues aquí siempre hemos estamos y aquí estaremos”.

Además, destacaron que cuando se acerque la boda, lo más probable es que la prensa sea la primera en conocer la noticia. Y aunque Baeva se mostró muy accesible y conversadora con las y los reporteros, dejó en claro que, de ahora en adelante, evitará responder preguntas que estén fundamentadas en meras especulaciones.

Aunque la originaria de Rusia hizo dicha petición, no faltó quien le preguntase por Sara Corrales, actriz que compartió créditos con Soto en Mi camino es amarte y la cual fue señalada como la tercera en discordia de la relación, cuestionamiento que fue evadido por la pareja.

“Ningún comentario, de verdad. Les repito, hablemos de cosas productivas, de cosas que sumen, no chismes, no rumores, nada que no tenga que ver conmigo, con nosotros, con mis proyectos”, dijo Irina, mientras Soto la tomaba de la mano y la dirigía lejos de las cámaras.