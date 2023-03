El actor Tenoch Huerta se presentó en la convención La Mole y ofreció una firma de autógrafos para sus seguidores. Sin embargo, el actor fue sorprendido con un obsequio hecho por un fan.

En los últimos años, se ha vuelto popular la tradición de regalar peluches del Dr. Simi a bandas y artistas. Para algunos, el acto resulta una grata sorpresa, aunque otros no lo toman tan bien, pues argumentan que pueden ocasionar daños a las personas al arrojarlos.

Tenoch Huerta es uno de los actores mexicanos más queridos del momento, luego de que saltó a las grandes ligas tras su aparición en la película Black Panther: Wakanda forever, donde interpretó al villano Namor.

Durante su presentación en La Mole, uno de los encuentros más grandes de cómics, fantasía y cultura pop de México, el artista recibió su propio peluche personalizado y su reacción se hizo viral en Tiktok.

¿Cuál fue la reacción de Tenoch Huerta?

El mexicano de 42 años recordó su pasó por el Universo de Marvel Comics, y es que un fan le arrojó un Dr. Simi vestido como Namor, mientras se encontraba haciendo una dedicatoria en un muñeco Funko Pop.

El fan arrojó el peluche personalizado encima de la mesa donde se encontraba el actor. Y, para sorpresa de muchos, Huerta reaccionó entusiasmado. “¡A huevo!”, se le escuchó gritar al momento de tomar el Dr. Simi entre sus manos para enseñarlo a los asistentes, y en su rostro se dibujó una sonrisa.

El usuario @momiobonnizz fue el responsable de confeccionar el peluche de Tenoch Huerta. A través de su perfil de Tiktok compartió un segundo clip con el proceso que utilizó para personalizar el muñeco.

Al estar en la convención, fue el propio actor quien le pidió que hicieran un video donde le arrojaban el peluche, por lo que no fue intencional golpearlo como se muestra en el primer metraje. “Espero que te guste”, le dijo su fan. El famoso le respondió con el humor que tanto lo caracteriza: “Llevo desde que se estrenó la peli esperando a que me regalen uno y nadie me dio uno”.