Majo prefiere no hablar de los Aguilar

Desde hace un tiempo se ha comenzado a especular que la relación entre Majo y Ángela Aguilar no sería la mejor, debido a que las dos luchaban por lanzar su carrera propia. Ante esto, ambas jóvenes han salido en varias ocasiones a desmentir una enemistad.

Fue ante todo esto que Majo platicó si realmente existen fricciones al interior de la familia y, ante un cuestionamiento por parte del reportero respecto a unas declaraciones donde Pepe habría dicho que Majo aún no estaba lista profesionalmente.

“No me acuerdo que me haya dicho que no estaba lista. La verdad, eso no. Según yo, no lo dijo. Ah bueno, ya me acordé que dijo ‘bueno, eventualmente, si ella quiere’. Creo que sí dijo que era muy pronto”, contó la joven.

En este sentido, Majo destacó que ella no podía asegurar o negar si había algún tipo de envidia por parte de sus familiares hacia ella. Además, ahondó en que eso es algo que nunca le ha preguntado a Ángela Aguilar. “No, imagínate que le pregunte eso. No, no le puedo preguntar eso, y yo creo que no, cada quien tiene su camino y yo lo estoy haciendo desde el amor y ya”, sentenció.

La también nieta de Antonio Aguilar y Flor Silvestre añadió que antes era más cercana a sus primos, pero cuando se le preguntó por los constantes ataques que recibe Ángela en redes, dio a conocer claramente las razones por las que no habla de su familia.

“La primera es que no quiero hablar más de los integrantes de mi familia, por la simple razón que cada quien tiene que hablar por sí mismo, por lo que uno hace”, relató Majo. “Y la segunda, es que en lo que no creo son en los discursos de odio. Lo único que deseo es que a todos los miembros de mi familia les vaya muy lindo”.

A la pregunta expresa de si le gustaría cantar a dueto con Ángela, Majo respondió: “Creo que sería algo que le gustaría mucho a la gente”.