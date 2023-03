Muere la actriz Rebecca Jones

La mañana del miércoles se dio a conocer la noticia del sensible fallecimiento de Rebecca Jones, a sus 65 años, quien vivió sus últimos días en una lucha contra el cáncer, por lo que un gran número de figuras del medio artístico ya han expresado la pena que les produce su partida. Una de ellas es Danna Vázquez, su representante, quien habló de cómo fueron los últimos días de la actriz.

Vázquez entró en contacto con Venga la alegría para hablar del deceso de Jones. La representante expresó que se encontraba muy afectada por su partida, sin embargo, era su obligación atender a los medios en este momento, a quienes agradeció por abordar la enfermedad de Jones siempre con respeto y discreción.

“Me cuestan mucho trabajo estas llamadas, son meramente trabajo… O sea, uno pierde un ser amado a lado, pero también se va una figura pública que amó a su público y tuvo un respeto a su carrera”, destacó Danna, quien se mantuvo al lado de la actriz hasta el último momento.

De acuerdo con Vázquez, Rebecca luchó hasta el final, “hasta que su cuerpo no pudo más”, y aseguró que se fue “tranquila” y “en paz”, de la misma forma en que deseaba que sus seguidores la recordaran, pues Jones siempre procuró mostrarse guapa y fortalecida ante el público.

Además, contó que pudo despedirse de la famosa, al lado de Maximiliano, su único hijo, y de la familia de Jones. También se dieron cita sus amistades más cercanas, pues fue la propia actriz quien preparó a sus seres queridos para su partida.

“Todos estaban muy tranquilos. Ella nos preparó para que esta transición fuera en paz, más tranquila, que fuera de la manera en que ella quería, y como decía, que ‘la muerte te sorprenda en vida’”, detalló.

También destacó que pese a que estaba tratándose para superar el cáncer de ovario, no estaba experimentando dolor. Además, Danna destacó que los servicios fúnebres no estarán abiertos al público ni a la prensa, pues su familia ha decidido despedirse de forma privada. “Será meramente familiar y privado, no habrá nada público”, indicó.

Sorpresa

Sin embargo, reveló que Rebecca preparó una sorpresa para todas las personas que estuvieron a su lado, a lo largo de 40 años de carrera, la cual se hará a conocer próximamente. “En dos semanas se prepara algo que ella orquestó para que todos ustedes y el público estén invitados. Les va a sorprender mucho”, aseveró.

Finalmente, reiteró su agradecimiento al apoyo y solidaridad de la prensa que, de acuerdo con sus palabras, se preocuparon por su salud y se comportaron muy respetuosos con la actriz hasta el final.