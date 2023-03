Atrás quedó el rostro “aniñado” de Liam Payne, exintegrante de One Direction, pues el cantante de 29 años sorprendió a sus fans tras su paso por la alfombra de la premier del documental All of those voices, de su amigo y colega Louis Tomlinson.

Liam parecía prácticamente “otro”, pues su rostro lució muy distinto al de costumbre, apareció acompañado de la actriz estadounidense Katie Cassidy, y los comentarios sobre qué le había pasado a Liam inundaron Twitter, dividiendo opiniones.

Payne conoció la fama cuando audicionó en The X Factor y fue aceptado en 2008. Formó parte del exitoso grupo llamado One Direction junto con Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik y Louis Tomlinson, pero en 2015 la banda se desintegró y Liam comenzó su carrera como solista.

El joven rostro de Liam Payne ya no existe, pues ahora luce respingado y totalmente diferente. En fotos del pasado, luce completamente distinto, con una quijada más pronunciada. En redes, cibernautas mencionan que es evidente que se colocó un relleno en la mandíbula, la barbilla y los labios. “Todavía no puedo creer que Liam Payne haya eliminado la grasa bucal”, expresó una cibernauta.

Algunas versiones apuntan a que el intérprete de “For you” habría bajado mucho de peso y que por ello se ve tan diferente, pero otros señalan que se habría hecho varias cirugías estéticas y que “ya no se parecía al Liam de siempre”.

Liam, quien cuenta con más de 25 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, ya había colgado fotos de “su nuevo” rostro en esta red, pero fue hasta su presencia en la alfombra roja, cuando los cambios en su rostro desataron los cuestionamientos.