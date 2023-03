El flautista mexicano Horacio Franco (1963) celebrará 45 años de trayectoria el próximo 12 de abril con un concierto en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes, que incluirá obras de Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach y Francesco Turini, y estrenará en la Ciudad de México la obra “Llorona”, del compositor Samuel Murillo.

Se cumplen 45 años de que di mi primer concierto, el 12 de abril de 1978, como solista de la Orquesta de Cámara del Conservatorio Nacional de Música (CNM), entonces dirigida por Icilio Bredo. “Esa es mi fecha de conmemoración. Entonces tenía 14 años y lo que más recuerdo de aquel día es la reacción del público y la sensación de tocar al frente de una orquesta con muy buenos músicos”, declaró.

Aquel concierto, comenta el intérprete reconocido internacionalmente, “me dio armas para la vida y por eso celebro estas ‘bodas de zafiro’ (con la música), para lo cual me acompañarán muy buenos amigos con los que he hecho música por años, como los clavecinistas Daniel Ortega y José Suárez, el contrabajista Víctor Flores, el violonchelista Asaf Kolerstein y la violinista Erika Dobosiewicz. Y cerraré el concierto con la Orquesta Escuela Carlos Chávez (OECCh) que me brindará la oportunidad de tocar el concierto ‘Llorona’, del joven compositor mexicano Samuel Murillo, que estrené el año pasado en Sinaloa y Miami”.

¿Cómo describiría “Llorona”?, se le cuestiona. “Es un concierto totalmente vivaldiano, con solos virtuosísticos, es netamente neobarroco y se inserta, creo, en la visualización estética de la música en este sexenio, es un concierto que embona perfectamente con la visión nacional, nacionalista de la cultura en los tiempos de la 4T”, indicó.

A la pregunta de si realizará alguna grabación próximamente, respondió: “Grabar discos es algo totalmente obsoleto. Ahora tienes que grabar videos o en digital, pero tengo muchos proyectos, por ejemplo, uno con Víctor Flores y otro con las sonatas de Vivaldi, pero no ha habido chance de hacerlo y más con la pandemia. Recordemos que en Europa ha habido más dinero durante y después de la pandemia, pero aquí no hay todavía mucho para hacer esto, así que voy a buscar con calma y paciencia”.

Franco también se muestra preocupado por los efectos de la pandemia en sus alumnos del CNM. “La pandemia nos devastó a todos, sobre todo a los alumnos que no tienen mucha experiencia tocando o cantando sus obras, quienes volvieron con la mitad de su sonido, deprimidos y apáticos”, indica, por lo cual ha iniciado un seminario de titulación para ayudarlos.

Finalmente, hace una reflexión sobre los apoyos a la música en la 4T. “Todavía no se va a comparar la vida cultural de los sexenios anteriores, que tenían mucho más presupuesto para la música clásica, con este del presidente (Andrés Manuel López Obrador), con todo lo que lo admiro y lo respaldo al cien por ciento, con lo que está haciendo por este país, en realidad, sí ha pegado mucho a lo que llamaban antes ‘cultura con mayúsculas’”, señala.

Sin embargo, “le está dando a las otras culturas, las tradicionales, las indígenas y las comunitarias del interior de la República, a la gente que más necesidades tenía; les está dando una oportunidad maravillosa de ser reconocidos, instruidos y de formar parte de la comunidad artística”, afirma.

Añade que “obviamente, hay que tener paciencia, porque durante muchos sexenios nos tocó a nosotros tener (recursos), aunque a medias, porque cuando te enteras de cómo malgastaban millones en los sexenios anteriores en traer artistas extranjeros que les pagan lo cuádruple de lo que les pagan en sus lugares de origen, te das cuenta cómo funcionaba… Además, en este sexenio no han quitado ni apoyos ni becas ni institutos”.