Laura Pausini se casó después de 18 años de relación con el guitarrista Paolo Carta. Muy emocionada, al borde del llanto, cantó mientras miraba enamorada a su esposo y a su hija Paola, quien fue la dama de honor.

“Hemos dicho ‘sí’”, escribió la famosa cantante italiana en su perfil de Instagram, con un mensaje en cinco idiomas, entre ellos el español, junto a una foto en la que se la puede ver de blanco y tomando de la mano al que desde 2005 es su pareja.

Pausini aparece sonriente con un vestido de raso blanco hasta los pies y una chaqueta americana del mismo color, con un velo de gasa y con un ramo de flores en la mano izquierda mientras con la otra sostiene la de su ya marido, completamente de negro.

La dama de honor, según puede verse en otra publicación, es la única hija de la pareja, nacida en febrero de 2013 y cuyo nombre, Paola, es la conjunción de los nombres de los padres, Paolo y Laura.

La boda civil se llevó a cabo en privado en la casa de los padres de Laura en la localidad de Solarolo (norte), donde asistieron familiares y amigos íntimos, además del alcalde que ofició las nupcias.

Los invitados no esperaban que se realizara una boda, pues habían sido invitados a la casa de la cantante para una cena en la que, en teoría, iban a celebrar sus 30 años de música, según recogen medios como Il Corriere della Sera.

Para la ocasión, el altar fue decorado con la estética de un escenario, con un telón brillante y la guitarra del marido de fondo. Además, se embelleció con unas grandes flores de papel y se iluminó con decenas de velas en el suelo.

En otras imágenes de Instagram, Pausini publicó una foto de las alianzas y otra con un cartel de hotel en el que se lee “No molestar”. Finalmente, en sus historias de la misma red social, recordó el día de hace once años en el que Carta le pidió matrimonio y después apareció para exclamar ante la cámara: “¡Es todo verdad, me he casado!”.

Este es un año muy especial para la cantante, ya que celebra sus 30 años de carrera desde que en febrero de 1993, con 19 años, ganara el Festival de Sanremo con “La solitudine”, saltando inmediatamente a la fama internacional.

Desde entonces se convirtió en la artista italiana más famosa fuera de las fronteras de su país, especialmente querida en España y en Latinoamérica, con más de 70 millones de discos vendidos en estas tres décadas de trayectoria. En 2021 obtuvo un Globo de Oro a la mejor canción por su tema “Io si”, para la película La vita davanti a sé, y una candidatura al Óscar.

Para celebrar el aniversario de su exitosa carrera, acaba de ofrecer tres conciertos maratonianos en Nueva York, Madrid y Milán y se prepara para una gira mundial con una serie de conciertos que arrancarán el 30 de junio en la plaza de San Marcos en Venecia, ciudad a la que seguirá Sevilla el 21 de julio.