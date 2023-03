Romy, hija de Sofia Coppola, se volvió viral en redes sociales, luego de relatar el castigo que le impusieron sus padres por intentar rentar un helicóptero. Por medio de Twitter, una usuaria compartió el video donde la adolescente relató lo sucedido.

“Voy a hacer una salsa para la pasta con ustedes, porque estoy castigada”, comenzó diciendo Romy, la hija mayor de Sofia Coppola y Thomas Mars, para presentar el video que compartió a través de su perfil de Tiktok, pero que borró instantes después.

Antes de comenzar a cocinar, la adolescente de 16 años relató el insólito motivo por el que sus papás no la dejaron salir de casa y dejó boquiabiertos a los usuarios de la red social. “Me castigaron por intentar alquilar un helicóptero con la tarjeta de crédito de mi papá, para volar de Nueva York a Maryland y cenar con una amiga del campamento”, señaló. Posteriormente, luego de tratar el detalle de la avioneta como si se tratara de un acto cotidiano, Romy dio inicio a sus dotes culinarios.

“No conozco la diferencia entre un ajo y una cebolla, así que tuve que buscar fotos en Google”, apuntó. “Hago esto porque estoy castigada. Mis padres no me dejan tener perfiles abiertos en las redes sociales, porque no quieren que me convierta en una hija del nepotismo, pero Tiktok no me va a hacer famosa, así que…”.

En un momento del clip, la adolescente exhibió en cámara el premio Grammy que ganó su padre, en señal de que se trató de la razón por la que sus progenitores no quieren que tenga cuentas públicas. El clip, que después replicó la cuenta de Twitter @savbrads, acumuló en apenas un día más de 30 millones de reproducciones.