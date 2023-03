La muerte de Fernando del Solar ha traído muchos retos a su viuda Anna Ferro, quien no dejó pasar desapercibido su primer aniversario de casada con el conductor, a través de sus redes compartió cómo vivió el primer año de casada, ya sin su esposo y viviendo un proceso de duelo nada fácil.

Tres meses después de haberse casado frente al mar, Fernando tuvo una crisis de salud y falleció sorpresivamente, a pesar de que años atrás había combatido el cáncer, se encontraba recuperado y había reconstruido su vida junto a Ferro tras su polémica separación de Ingrid Coronado.

Anna platicó que no ha sido nada sencillo asimilar la partida de Fernando, y confesó que ya no llora todos los días como antes, solo a veces, además de que tiene planeada una rutina que incluye hacer ejercicio y leer para mantenerse ocupada.

Con una fotografía del día de su matrimonio, Anna Ferro recordó que hace un año se estaba casando con Fernando del Solar, y admitió que nunca pensó pasar su primer aniversario sin su esposo. “Hoy a estas horas hace un año nos estábamos diciendo sí, y jamás imaginé pasar mi primer aniversario sin ti. Te amo”, expresó.

Ferro sabe que aunque Fernando sigue junto a ella de otra forma, anhela verlo, abrazarlo y besarlo; sin embargo, lo felicitó en su primer aniversario de casados. “Sé que estás cerca de mí de otra forma, pero mi corazón anhela verte, abrazarte, besarte, amarte… Feliz aniversario, ‘amore’”, escribió.

A Fernando le gustaba el asado, así que Ferro no dudó en disfrutar de ese platillo, también se tomó una botella de vino y se compró unas flores, todo esto en honor de Del Solar. “Hoy me tomé un lambrusco, me compré flores, me hice una tira de asado en tu honor, besos hasta el cielo”, dijo.