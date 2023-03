Danna García continúa liderando desde sus redes sociales el mensaje contra la violencia de género. Desde sus diferentes cuentas la actriz mantiene en vigencia la temática cada vez que puede. Pero esta vez le sumó un plus de valor a su publicación. Es que habló en primera persona de alguna de sus experiencias y de paso se refirió a su nueva etapa de vida.

Fue así como en el marco del Mes de la Mujer, Danna García sostuvo que le costó muchos años “lograr aceptar mis inseguridades y entender, que soy un humano imperfectamente valioso. El sentirme suficiente y especial a pesar de lo que escuchara cambió mi vida y mi percepción del mundo”.

En ese sentido, la protagonista de Pasión de Gavilanes indicó que todos estos cambios la hicieron “más empática, menos solitaria, y me identifiqué con millones de personas, cuando descubrí que miles al rededor del mundo lo padecen, (a veces en silencio), igual que yo. Cuántas mujeres no hemos sentido que no somos “suficiente” o “valiosas”, y nos hemos sentido inseguras hasta de sonreír y buscar nuestros sueños”.

Pero también, Danna García llamó a más mujeres a sentirse tan empoderadas como ella. “Yo les invito a reconocernos, a unirnos, a amarnos, a ser nuestra mejor versión desde esa diferencia que nos hace únicas y grandiosas. Los límites solo están en nuestra mente”, agregó desde su cuenta de Instagram donde sumó un video en donde se la veía plena.

El mensaje de Danna García cosechó más de 40 mil “likes”. En pocos minutos su muro se llenó de mensajes de otras mujeres que al igual que ella ha pasado por situaciones similares. Incluso hubo una seguidora que le habló del caso de su hija, a quien “por culpa del ‘bullying’ escolar, hace 4 años permitió que las inseguridades hicieran estragos en lo mental y psicológico”.