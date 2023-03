La actriz mexicana Bianca Marroquín considera que la pasión que se debe entregar en escena no depende de la edad. A sus 48 años, asegura que ella tiene la capacidad de hacer personajes demandantes físicamente y que mientras pueda lo seguirá haciendo.

“Dios me da la energía, mis compañeros me dicen ‘¿cómo haces lo que haces a tu edad?’. El secreto es no parar. Chita Rivera (estrella de musicales en Broadway) no ha parado, por eso hago muchas cosas para seguir rindiendo. Seguiré bailando hasta que Dios me lo permita”, explica.

La actriz tiene 20 años trabajando en Broadway y actualmente protagoniza el musical Chicago, en el papel de Velma Kelly. Pero como el secreto es no parar, Bianca llegará al legendario 54 Below, un espacio para las grandes estrellas de Broadway, con el show Where you are, que es de su creación.

“Es la quinta ocasión que me presento ahí, pero esta vez es muy especial, porque todos los conciertos que he hecho a lo largo de mi vida han sido como mis talleres para llegar a este espectáculo, en el que he podido pulir y perfeccionar lo que ya he probado”, indicó.