Diego Boneta reconoció en una entrevista reciente que haber interpretado a Luis Miguel le trajo algunos trastornos. El actor se sometía cada día a una gran transformación para lograr darle vida a “El Sol”.

Sin embargo, luego de las intensas jornadas de grabación cada vez que salía a la calle le costaba dejar el personaje. Es que con el afán de parecerse a Luis Miguel lo más que fuera posible, el actor llegó hasta separarse los dientes para lucir igualito a él. “Me metí muchísimo, paré todo un año y ese año me enfoqué en nada más la preparación del personaje, el tener que cantar todas las canciones, que fue dificilísimo”, reconoció.

En ese sentido, el intérprete de Luis Miguel detalló que su personaje “fue mi vida esos cinco años… Yo no soy un actor de método. Actor de método lo que quiere decir es que cuando te toca hacer un personaje estás tú metido en ese personaje por la duración del rodaje”. Además, sostuvo que jamás se dio cuenta que su profesionalismo iba a afectarlo tanto.

Diego Boneta agregó que “eso fue un poco lo que me pasó a mí después de la primera temporada pero yo no lo hice conscientemente, yo no dije ‘voy a ser Luis Miguel y todos díganme, Micky por estos seis meses’”. Incluso, llegó a señalar que “inconscientemente, cuando me tocaba pedir unos tacos con mis amigos se me salía el pedirlo con la voz de Luis Miguel”.

Fue así como Diego Boneta comprendió que necesitaba recuperar su propia vida. “Al terminar la primera temporada, me veía yo físicamente diferente, me veía como Luis Miguel porque me hice lo de los dientes y todo. Fue un proceso de meses para soltar a Luis Miguel y encontrar a Diego... Terapia para volver a mí”, indicó.