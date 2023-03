En medio de la pandemia del covid-19 y mientras se encontraba alejada de la actuación, fue que la actriz Meta Golding recibió la propuesta de sumarse al reparto del show Rabbit hole: juego de mentiras y compartir pantalla junto a Kiefer Sutherland (24).

“Fue la primera vez que tuve una audición o encuentro en un par de años y estaba muy nerviosa porque no estaba acostumbrada a estar rodeada de gente que no fuera de mi pequeña burbuja”, recuerda.

Fue la historia de su personaje la que la convenció de formar parte de la serie que llega a la plataforma Paramount Plus y que sigue a John Weir (Sutherland), quien según la sinopsis es un maestro del engaño en el mundo del espionaje y es acusado de asesinato. Golding interpreta a Hailey Winton, quien en un inicio tiene una cita con John gracias a una app de citas.

“No es quien aparenta ser, es muy inteligente y conforme el show avanza hay varias capas en ella”, adelanta la actriz. “Cuando leí el guion por primera vez pensé: ‘oh, tal vez es un romance’, y no digo que no haya romance en ella, pero los conceptos son mucho más grandes y creo que con lo que me identifiqué y con lo que muchas mujeres que ven el show se identifican es que ella es realmente complicada, está enojada, y feliz y es inteligente. Muchas veces los personajes de las mujeres pueden ser solo de una dimensión y ella es muy humana”.

La actriz Meta Golding, de ascendencia haitiana y criada, de acuerdo con el sitio IMDB, tanto en Haití como en Estados Unidos, Francia, India e Italia, considera que su carrera ha sido muy ecléctica, abordando distintos personajes. Adelanta que tras el lanzamiento de la serie de acción y suspenso de la plataforma Paramount Plus quiere enfocarse en interpretar mujeres que representen la diversidad.

“Justo ahora creo que estoy interesada en contar más historias de migrantes americanos, creo que es un crisol tan grande en el que estamos ahora, quiero decir que no en este momento. Estados Unidos es una mezcla de personas y quiero concentrarme en dar vida a ese tipo de historias”, asevera.