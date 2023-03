La vida de Brendan Fraser no ha sido fácil estos últimos años. El actor sufrió problemas de salud físicos y psicológicos, que tuvo que tratar con mucha voluntad, y finalmente ha visto los frutos con la consagración como mejor actor en la 95ª edición de los Premios Óscar.

El trabajo del histriónico en la película The Whale ha sido realmente reconocido por la crítica especializada y por muchos cinéfilos. Con la reciente premiación de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, han salido a la luz más datos acerca de la carrera de Fraser.

Películas de superhéroes

Muchos exitosos artistas de Hollywood tienen un gusto especial por el género de las películas de superhéroes. Si bien a veces pueden perjudicar la carrera de un actor, también pueden lograr la consagración de este.

El galardonado con un Óscar fue uno de los artistas más buscados para las producciones de acción en los años 90 y principios de 2000. En ese entonces, al actor se le presentó la oportunidad de audicionar para DC.

“Hice una audición para Superman. Incluso me puse el traje. Fue genial, fue bastante genial. Quiero decir, no conseguí el trabajo. Se fue. Era mi sueño”, confesó. La película era Superman returns y fue estrenada en 2006, con Brandon Routh de protagonista. Si bien no pudo llegar a ese objetivo en ese momento, Fraser pudo ser parte del universo de los héroes y luego obtuvo el papel para interpretar a Robotman en la serie Doom Patrol de Warner Bros.